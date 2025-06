Mamá de Cecilia Galliano enfrentaría grave problema de salud

EnCecilia Galliano es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, por ello, la noticia sobre el delicado estado de salud de su mamá, Marta, ha encendido las alertas entre sus fanáticos. Y es que se reveló que la madre de la también conductora enfrentaría un grave problema, motivo por el que Alma Cero no dudó en enviarle un mensaje de cariño y apoyo ante el difícil momento que atraviesa su familia.

En medio de la controversia que ha generado la confirmación de su ausencia en la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México", Cecilia Galliano ha dejado de lado todo compromiso y escándalo en el mundo del espectáculo para enfocarse en su familia. Y es que se dio a conocer que la madre de la actriz podría estar enfrentando un delicado problema de salud que la mantendrá alejada de los reflectores en los siguientes días.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Alma Cero habló del complicado momento que atraviesa Cecilia Galliano por el delicado estado de salud de su mamá y no dudó en enviarle un mensaje de apoyo puntualizando en la amistad que sostienen y las cualidades de la conductora tanto personales como profesionales.

En más de una ocasión Cecilia Galliano ha destacado la importancia que tiene para ella su familia, entre ellos su mamá que ha sido su más grande apoyo en su carrera en el mundo del espectáculo. Ante esto, la también actriz expresó durante una entrevista el respeto que existe por su mamá, Marta, a quien visita cada que puede en su natal Argentina y con quien ha hablado sobre el día de su partida.

"Para mí mi mamá es todo, es que mi familia es todo, pero mi mamá en especial es una mujer muy guerrera muy fuerte, la que me ha mantenido en pie, la que por todas las cosas que he pasado siempre me he podido apoyar en ella (...) Ella siempre me da fortaleza. Cuando llego a diciembre la veo más viejita, entonces es un amor que me da ansiedad y siempre todos los años hablamos de 'qué pasaría si te pasa algo'. Ella tan fuerte así como 'Sí me pasa algo yo como madre no te debo nada, tú como hija no me debes nada'", dijo la conductora en entrevista para "Sale el Sol".