Luis Ernesto Franco sufrió abuso durante su infancia, intentó quitarse la vida por depresión y adicciones

Hace unas horas el actor de cine, teatro y televisión, Luis Ernesto Franco, se convirtió en tema de conversación en la industria del espectáculo después de compartir un mensaje en el que reveló que sufrió abuso durante su infancia, además, detalló que hace un tiempo pensó en quitarse la vida.

A sus 41 años de edad, Luis Ernesto Franco goza de una envidiable fama gracias a los trabajos que hizo en producciones como "La hija del jardinero", "Secretos del alma", "Bajo el mismo cielo" y "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas", por lo que su reciente publicación recibió miles de muestras de apoyo.

El actor subió un video en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Luis Ernesto Franco revela que sufrió abuso

Ante sus más de un millón y medio de seguidores en Instagram, el actor, Luis Ernesto Franco compartió un video en el que relató algunas experiencias de su infancia, adolescencia y adultez. El también modelo destapó que sufrió abuso a los 7 años de edad.

En el video, el protagonista de la película "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" contó que tras el divorcio de sus papás se vio obligado a elegir con quien quedarse a vivir. Dijo que a los 7 años sufrió abuso y se guardó el secreto toda su niñez.

“A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez", contó.

Mostrando varios letreros, Luis Ernesto Franco contó que desde los 11 años se quedó sin hogar. En su adolescencia y juventud enfrentó problemas de depresión y adicción que lo llevaron a intentar quitarse la vida a los 30 años de edad.

"En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida", escribió.

En la parte final del video el actor de televisión dijo que con el paso del tiempo trabajó en su proceso personal y encontró la sanación. "He sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo", escribió en la publicación.

Tras la publicación de Luis Ernesto Franco, celebridades como Fernanda Castillo, Cecilia Suárez, Maite Perroni, Mariana Echeverría, entre otras, le externaron todo su apoyo, reconociendo su fortaleza para salir adelante y compartir su testimonio.