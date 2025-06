La canción de Marco Antonio Solís ideal para dedicar a papá el Día del Padre y recordarle su importancia en tu vida

En vísperas del Día del Padre, las personas buscan canciones que retratan todo el amor que sienten por esa figura paterna, por lo que Marco Antonio Solís “El Buki”, uno de los mejores compositores de todo Latinoamérica tiene una melodía especial para dedicar, se trata de la pieza “Siempre tú a mí lado”, una de las letras más conmovedoras de su trayectoria.

“Siempre tú a mí lado”, es una canción que Marco Antonio Solís lanzó en 2004 como parte de su disco “Razón de sobra”, una letra en donde se habla de cómo el amor perdura para siempre y que se busca lo mejor para esa persona especial en la vida, de la manera en la que se transforman los sentimientos y de cambia el dolor en alegría.

Además, esta canción será especial para dedicar el Día del Padre ya que Marco Antonio Solís es uno de los artistas favoritos de millones de personas que crecieron con su legado artístico desde que la estrella empezó como vocalista de la agrupación Los Bukis en donde junto a sus hermanos se convirtieron en referentes internacionales.

Marco Solís Marroquín, fue el padre del reconocido cantante Marco Antonio Solís “El Buki”, el señor estuvo casado con María Elena Sosa con quien tuvo una hija y seis hijos, entre los que se encuentran el famoso cantautor mexicano, en repetidos momentos, la estrella ha mencionado que fue una figura fundamental para su desenvolvimiento dentro de la música

El padre de Marco Antonio Solís falleció el 24 de mayo del 2008 a los 88 años derivado de varias enfermedades relacionadas con la vejez, según mencionaron que fue la causa principal del fallecimiento, un duro momento por el que atravesó el artista, quien aún sigue recordando el legado y todas las enseñanzas que le dejó su papá.

Cuando llega el cansancio

De mis ojos, me busca

Tu mirada tan tierna

Me sonríes, me llenas

Con tu belleza

Por eso es que me duele

El que no pueda darte

Lo que tanto quisiera

Hasta temo que un día

Huyas de esta pobreza

Siempre tú a mi lado, vida mía

Dándome lo mejor

De tu bendito amor

Transformando en horas de alegría

Las de mi dolor

Yo voy a quererte siempre, siempre

Y lucharé por ti

Porque seas muy feliz

Mientras tanto, toma estas rosas

Que compré pensando en ti

Siempre tú a mi lado, vida mía

Dándome lo mejor

De tu bendito amor

Transformando en horas de alegría

Las de mi dolor

Yo voy a quererte siempre, siempre

Y lucharé por ti

Porque seas muy feliz

Mientras tanto toma estas rosas

Que compré pensando en ti