Karely Ruiz y Marcela Mistral recrean la pelea que tuvieron en 'Mitad y Mitad' | VIDEO

Todo parece indicar que Marcela Mistral y Karely Ruiz ya dejaron atrás los problemas y comenzaron una amistad. Las creadoras de contenido habrían mostrado la buena relación que llevan en la actualidad al compartir un video en el que recrearon una pelea que tuvieron en el 2019 en el programa Mitad y Mitad.

La modelo y recién mamá fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram el video donde aparece junto a la esposa de Poncho de Nigris. En el clip las creadoras de contenido recrearon la pelea que tuvieron hace algunos años durante un programa. Mistral debía calificar a Karely, pero decidió no hacerlo, a pesar de tener que darle una calificación como parte de sus funciones en el programa de Mitad y Mitad.

"¿Eres influencer? ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?", dijo Mistral, a lo que Karely respondió que no anunciaba nada. Marcela, como jueza debía darle una calificación, pero decidió no hacerlo y seguir con el programa. En el 2019 Poncho hizo un comentario que desató las risas en el programa y para la reacción volvió a aparecer para cerrar con broche de oro el video.

Se tiene que mencionar que la colaboración se veía venir desde hace varios días, ya que Ruiz había compartido hace unos meses un video en el que mencionó a Mistral. La publicación de Karely se volvió viral indicaba que quería hacer una colaboración junto a ella y recrear el "qué vendes" del 2019.

¿Cómo fue la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en el 2019?

En el ya lejano 2019, Karely, una joven influencer de 18 años, acudió al programa de televisión Mitad y MItad, de Multimedios, donde intentó tener una cita con Brandon Meza. Lo que no se esperaba la creadora de contenido regia era que iba a ser cuestionada por el tipo de contenido que compartía en sus redes sociales. En dicha "pelea", Marcela cuestionó que fuera una influencer y que sus seguidores los tenía debido a las fotos que compartía.

"Yo quiero saber si eres la persona de los videos y fotografías que se mandan en redes... ¿Por qué tienes un millón de seguidores? ¿Eres influencer? ¿Qué vendes, qué anuncias?", dijo Mistral en el 2019 y sería la parte que recrearon este 2025.

Marcela habría continuado con la crítica en el programa indicando que por gente como ella no deja que sus hijos entren a internet. La esposa de Poncho se mostraría enfadada y terminaría el comentario dejando que no tenía nada que hacer en el programa y no quería que le contestara.