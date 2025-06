Joanna Vega Biestro responde durísimo a Jolette por culparla de hacerle brujería | VIDEO

La periodista de espectáculos Joanna Vega-Biestro ha desestimado categóricamente las recientes acusaciones de brujería lanzadas en su contra por la exacadémica Jolette, quien afirmó que la comunicadora había utilizado magia negra para truncar su carrera artística. La respuesta se dio durante una entrevista con Javier Ceriani, donde ofreció una explicación detallada de su versión de los hechos.

Jolette, recordada por su polémica participación en "La Academia", acusó directamente a Vega-Biestro de haberle realizado trabajos de brujería que, según ella, afectaron negativamente su trayectoria profesional. Sin embargo, la respuesta de la periodista no se hizo esperar y fue contundente.

"Viene de una mente muy confundida. No se sabe los nombres. Me tiene en un lugar donde no estaba", afirmó Vega-Biestro al inicio de su réplica. La conductora destacó que, en la época en que Jolette participó en "La Academia", ella ni siquiera formaba parte de TV Azteca, la televisora que producía el reality show.

"Si ella habla de la época de La Academia, yo ni estaba en Azteca en ese momento. Sin duda, creo que se confunde nombre o de persona", enfatizó.

Joanna se defiende de las acusaciones de Jolette. Crédito: VegaBiestro

Joana Vega-Biestro enfrenta a Jolette

Vega-Biestro reconoció haber coincidido con Jolette en el programa "Cuídate de la cámara", pero aclaró que su interacción era mínima y puramente profesional. "Grabábamos una vez a la semana, no hablaba con nadie. Ella era la única que tenía camerino sola. No hablaba con nadie más que cuando estaba en el programa, pero fuera de ahí, no había ninguna convivencia, absolutamente nada. Se debe estar confundiendo", detalló.

Además, la periodista se mostró incrédula ante la acusación de brujería: "Yo ni siquiera le hago a eso. Si hiciera, ¿me voy a estar preocupando con Jolette, ella qué?". Durante los últimos meses, Javier Ceriani ha dicho que varias personas de la farándula andan en la magia negra, el santerismo o practican Macumba.

Respecto al estancamiento de la carrera de Jolette, Vega-Biestro ofreció una perspectiva diferente, señalando que el público apoyaba a la ex académica a pesar de sus limitaciones vocales. "La gente la quería muchísimo, la gente la defendía, la salvaban a pesar de que no cantaba, eso era clarísimo cada domingo que participaba", recordó.

La periodista sugirió que la verdadera razón detrás de las dificultades profesionales de Jolette podría estar relacionada con una presunta violación de contrato. "Ella decide salirse del programa. Lo que sí sabemos es que al mismo tiempo que tenía firmado un contrato con TV Azteca, fue a platicar a Televisa", reveló Vega-Biestro.

Finalmente, la comunicadora explicó que, aunque no tenía conocimiento preciso de quién dio la orden, "supongo que hubo una llamada de un ejecutivo. No tengo ni la más remota idea de dónde vino la orden, quien la dio. Sabemos que hay códigos entre empresas. Eso sí lo recuerdo perfecto, yo era reportera, no tenía tanto poder en ese momento".

Las declaraciones de Joanna Vega-Biestro buscan poner fin a la controversia, ofreciendo una explicación lógica y desmintiendo las acusaciones de brujería que la vinculan al destino profesional de Jolette. Pero todavía hay dos mujeres más acusadas de brujería por parte de la académica, una de ellas es Pati Chapoy.