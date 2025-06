Horóscopos de Durango en el Auditorio Telmex, boletos y fecha del regreso de la famosa agrupación de pasito duranguense

Los Horóscopos de Durango ya confirmaron una fecha más en su gira de reencuentro, los artistas conocidos por su legado dentro del pasito duranguense se presentarán en el Auditorio Telmex como parte de su gira “Antes muerta que sencilla”, un proyecto con el que reconocen sus cinco décadas de carrera.

Marisol y Vicky Terrazas nuevamente se reúnen en el mismo escenario para interpretar canciones que son un himno para el amor y desamor, tal y como lo son “Antes muerta que sencilla”, que le da nombre a la gira, así como otras más en donde destacan “El no eres tú” y “Dos locos”, por mencionar algunas.

El concierto será el 5 de septiembre. Foto IG/auditoriotelmex

¿Cuándo es el concierto de Los Horóscopos de Durango en el Auditorio Telmex?

Será el 5 de septiembre cuando Los Horóscopos de Durango regresen a tierras tapatías para celebrar el aniversario número 50 de su agrupación, ya que, tras una pausa, las hermanas Terrazas se unen en un mismo escenario para festejar el legado de cinco décadas de música y el estilo del pasito duranguense.

“Los Horóscopos de Durango llegan al Auditorio TELMEX con su Gira de Oro: Antes Muertas Que Sencillas Prepárate para una noche de poder femenino, botas brillantes y puro duranguense que va a hacer temblar el escenario. 05 septiembre 21:00 hrs”, forma parte del escrito junto al anuncio del gran evento.



¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Los Horóscopos de Durango?

La venta general de los boletos inicia el 13 junio a las 11:00 am y los interesados deberán ingresar al sitio de Ticketmaster o acudir a la taquilla del Auditorio Telmex para comprar su entrada, que cabe destacar no tendrán cargos por servicio y que aún no se revelan los precios oficiales, según describen en la publicación.

Cabe señalar que Los Horóscopos de Durango también tienen un evento programado para el 23 de agosto de 2025 en punto de las 21:00 horas en la Arena Ciudad de México, en este caso los boletos están disponibles en el sitio web de Superboletos y en las taquillas del recinto.