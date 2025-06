Final explicado de Ginny y Georgia, ¿habrá temporada 4 de la serie de Netflix?

Tras una espera de dos años y medio, el pasado 5 de junio se estrenó la tercera temporada de “Ginny y Georgia”, serie de Netflix que en México se mantiene en el top 10. La nueva entrega retomó el final de la temporada 2, de modo hasta el momento se ha tratado de la temporada más compleja, según comentarios del mismo elenco.

La intriga se mantuvo en el final de la tercera temporada de la serie protagonizada por Brianne Howey (Georgia), de 36 años de edad, y Antonia Gentry (Ginny), de 27 años. Por lo mismo, da pie a una pregunta: ¿habrá cuarta temporada? Los fans de “Ginny y Georgia” pueden estar tranquilos porque la respuesta es ¡sí!

Para entender el final de la temporada 3 de “Ginny y Georgia”, hay que considerar algunos detalles, mismos que abordamos, a continuación. Si no has visto la serie, ten presente que habrá varios spoilers porque se revelarán situaciones clave en la historia creada por Sarah Lampert.

De qué trata la tercera temporada de “Ginny y Georgia”

Debido a que Georgina fue detenida porque mató a Tom Fuller, el esposo de su vecina Cynthia Fuller, la temporada 3 de “Ginny y Georgia” gira en torno al juicio que enfrenta y genera una crisis familiar y matrimonial. Tanto Ginny como Austin, su hijo menor - papel interpretado por Diesel la Torraca-, hacen todo para protegerla, ya que saben que es culpable. Además, Austin presenció el homicidio y al declarar a favor de su madre culpa a su padre Gil. Esto permite que Georgia sea liberada, pero eso no significa que los problemas hayan terminado.

A lo largo de la tercera temporada de la serie de Netflix, Georgia es expuesta porque se da a conocer su pasado que incluye robos, vandalismo y homicidios, así como el abuso que vivió en casa desde temprana edad porque recuerda que su padre intentó matarla a ella y a su madre y luego fue víctima de violencia debido a su padrastro. Ginny cuestiona a su madre acerca de cuántas personas ha matado y confiesa que son tres: su primer esposo, Anthony Green; su segundo esposo, Kenny Drexel, y Tom Fuller.

En tanto, Ginny hace lo posible para mantenerse al margen y no recaer en las autolesiones. Seguir acudiendo a terapia psicológica la ayuda, pero igual vive altibajos por su relación con su exnovio, Marcus Baker (Felix Mallard), ya que sigue enamorada de él. Aunque es correspondida, su expareja le miente y le dice que ya no siente nada por ella. La adolescente busca refugio en la diversión, pero igual en la poesía al unirse a un club de escritura en el que conoce a Wolfe, con quien sale y de quien se embaraza; finalmente, decide no tener el bebé. Por su parte, los problemas de depresión de Marcus aumentan cuando comienza a ser adicto al alcohol.

La vida de Georgia se desmorona porque su esposo, el alcalde Paul Randolph -personaje que interpreta Scott Porter-, le pide el divorcio y temporalmente le arrebatan a Ginny y Austin. Durante este lapso, su amigo Joe (Raymond Ablack) la apoya y alienta, aunque previamente se distanció porque está enamorado de ella. Esto provoca que Georgia y Joe estrechen su vínculo, ya que, además Ginny, es a quien le comienza los tres homicidios; a pesar de esto, Joe se mantiene a su lado y empiezan un romance en secreto.

De qué tratará la cuarta temporada de “Ginny y Georgia”

Aunque todavía no se revelan detalles de la cuarta temporada de “Ginny y Georgia”, hay tres cabos sueltos que podrían ser los temas centrales: