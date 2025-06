Estos son los suicidios que han sacudido a la industria K-Pop en 2025

La industria del K-Pop y el entretenimiento surcoreano, conocida por su glamour y éxito global, enfrenta una crisis de salud mental y suicidios que ha conmocionado al mundo en 2025. La presión de la fama, los estándares de belleza y el acoso en redes sociales han contribuido a una serie de tragedias que han marcado este año.

Aunque la crisis de salud mental entre empezó años atrás, lo cierto es que los suicidios se han vuelto más frecuentes, pues en lo que va de 2025 se han registrado al menos 2 casos confirmados y uno en investigación. Sin embargo, esto no ha sorprendido a los fans, pues es sabido que, desde temprana edad, las celebridades se enfrentan entrenamientos rigurosos, dietas estrictas y una constante vigilancia mediática.

En ese sentido, desde que saltan a la fama los actores, cantantes y modelos se ven expuestos a altos niveles de estrés y ansiedad, factores que contribuyen a la crisis de salud mental. Además, son pocas las agencias que se preocupan por estos problemas, lo que finalmente puede terminar en situaciones lamentables.

Casos de suicidios que conmocionaron al mundo

Kim Sae Ron

Edad: 24 años

Fecha: 16 de febrero de 2025

La actriz, conocida por su papel en "The Man from Nowhere" y "Bloodhounds", fue encontrada sin vida en su hogar en Seúl. Su muerte, considerada un suicidio por la policía, estuvo precedida por una intensa presión mediática y ciberacoso tras un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol en 2022.

Kim Sae Ron fue hallada sin vida en su hogar. (Créditos: Instagram / @ron_sae)

Wheesung

Edad: 43 años

Fecha: 10 de marzo de 2025

El cantante, conocido como Wheesung o Realslow, fue hallado muerto en su apartamento en Seúl. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la causa, se sospecha que fue un suicidio, tras años de escrutinio público por un caso de abuso de propofol y dificultades en su carrera. Wheesung murió a los 43 años. (Créditos: Instagram / @whee_sungz)

Kim Jong Seok

Edad: 29 años

Fecha: 4 de junio de 2025

Tras su muerte, surgieron especulaciones en redes sociales y medios, incluyendo un posible vínculo con un incidente en Hanam, donde un hombre habría cometido suicidio tras un altercado con su pareja. Sin embargo, no hay información confirmada. Por su parte, su hermana mayor pidió que esperaran los resultados oficiales. Kim Jong Seok

murió a los 29 años. (Créditos: Instagram / @kimjongseok__)

Suicidios en Corea del Sur

Según un estudio de Harvard International Review, el suicidio es la principal causa de muerte entre menores de 40 años en Corea del Sur, con una tasa de 26 por cada 100,000 habitantes en 2021. Pese a esta información, las agencias y empresas no hacen mucho por la salud mental de sus artistas.

Entre otros casos de suicidios en la industria se añaden la muerte de Song Jae Rim, actor de 39 años, hallado sin vida en noviembre de 2024, y Moonbin, integrante de ASTRO, quien se quitó la vida en abril de 2023 a los 25 años. Estas tragedias se suman a las de Sulli y Goo Hara en 2019, ambas víctimas de ciberacoso y depresión.