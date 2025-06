El grave episodio médico que vivió Laura Flores y que ahora tiene a su sobrina en silla de ruedas | VIDEO

La reconocida actriz y cantante mexicana, Laura Flores, hizo pública la noticia de que sufrió un microinfarto cerebral en el año 2024. La revelación sorprendió a sus seguidores, así como al público en general o a sus amigos mas cercanos, quienes rápidamente expresaron su preocupación, además de brindarle un gran apoyo a la artista.

Flores, conocida por su extensa trayectoria en telenovelas, teatro y música, compartió los detalles de este delicado episodio de salud. Aunque no especificó la fecha exacta, sí mencionó que el evento ocurrió el año pasado y que, afortunadamente, logró recuperarse satisfactoriamente.

“Mis pesadillas siguen, todavía tengo pesadillas de que no me puedo mover, de que me voy a morir, una impotencia… esas pesadillas son producto de un trauma de lo que viví”, expresó la actriz durante una entrevista, haciendo alusión a la gravedad de la situación y a la fortuna de su recuperación.

¿Qué le pasó a Laura Flores en el cerebro?

La actriz ha sido siempre abierta sobre su vida personal y profesional, esta vez no fue la excepción al compartir una experiencia tan íntima y personal con su público. "Tengo la obligación moral de decirle a la gente lo que me pasó, porque somos muy ignorantes, y después de un evento de estos por lo general dices que se te pasó y estás bien, que no tienes nada, pero no haces nada al respecto", fueron sus palabras

La noticia generó una ola de mensajes de aliento en redes sociales, donde fans y colegas del medio artístico han enviado sus mejores deseos para la pronta y completa recuperación de Laura Flores. Este tipo de eventos de salud resaltan la importancia de la prevención y la atención médica oportuna, incluso en personas que aparentemente gozan de buena salud.

"Sí, me asusté, pero gracias a Dios estoy bajo control médico, sin secuelas, estoy bajo control médico, tengo un aparato, como para comprobar frecuentemente mi presión cardíaca, no se ve, es como si fuera un USB, es una aplicación en mi celular", contó durante sus varias entrevistas respecto al tema.

Laura Flores sufrió un microinfarto en 2024. Crédito: Lauraflores

Sobrina de Laura Flores sufre infarto cerebral

Lamentablemente, ahora fue su sobrina, Alexis, quien sufrió un episodio de infarto cerebral. La también cantante es la joven hija de Gerardo Flores, quien se dedica a la composición, y ha estado pendiente de la salud de su hija en todo momento, como se refleja en sus redes sociales oficiales.

El incidente fue reportado por la familia de Laura Flores en las redes sociales, pues uno de sus amigos abrió una página para donarles dinero, ya que tienen que pagar tratamientos y terapias que resultan caras, pues están en los Estados Unidos. La meta es de 50 mil dólares, donde ya llevan poco más de 10 mil dólares.