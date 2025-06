Desmienten que el papá de Shakira esté muriendo; esta es la difícil enfermedad que padece

En medio del éxito del que goza Shakira con su gira “Las mujeres ya no lloran”, en abril pasado se dio a conocer que el papá de la cantante, William Mebarak, enfrentaría graves problemas de salud. Ante la creciente preocupación de los fans, la información fue desmentida y se indicó que el padre de la barranquillera sí enfrenta dificultades por una enfermedad con la que fue diagnosticado, pero no está delicado como se ha especulado.

La intérprete de “Ojos así” ha compartido más de una vez el gran cariño y admiración que siente por su familia, sobre todo lo ha expresado ante las dificultades de salud que ha enfrenado su padre en los últimos años en los que ha sido hospitalizado de emergencia. Hace tan sólo unas semanas el paparazzi Jordi Martin indicó que Mebarak habría tenido un preocupante deterioro de su salud por el que tuvo que recibir atención médica.

Desmienten estado de salud de William Mebarak

Durante el programa de este martes de Javier Ceriani en YouTube, la periodista Graciela Torres, conocida como “La negra candela”, desmintió que el papá de Shakira se encuentra delicado y explicó que ha tenido un deterioro en su estado de salud, pero a causa del Alzheimer como es parte de la difícil enfermedad.

“El señor William Mebarak, que por cierto es muy buena persona, pues ustedes saben que ya tiene 93 años, que tiene problemas de Alzheimer, que tuvieron que colocarle una válvula porque le dio hidrocefalia, pero él sigue exactamente igual con el deterioro normal de una persona que tiene estos problemas de salud, pero no se ha muerto, no se ha agravado, le sucede lo que a cualquiera que está así”, dijo la periodista colombiana.

¿Qué es el Alzheimer? Enfermedad con la que fue diagnosticado el papá de Shakira

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, “es la forma más común de demencia entre las personas mayores” y que afecta su capacidad de razonar o aprender nuevas habilidades hasta hacer difícil realizar sus actividades diarias. Esta enfermedad comienza lentamente a lo largo de muchos años, primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje.

Sobre los síntomas, señalan que la enfermedad progresa en etapas y el Alzheimer de inicio tardío ocurre en adultos de 65 años o más y el de inicio temprano ocurre antes de los 65 años, algo que no es común. Las personas pueden perderse en lugares familiares, repetir la misma pregunta, no reconocer a los miembros de la familia, tener problemas para hablar, leer o escribir y no cuidarse a si mismo, como no bañarse o comer mal.