Danna envía mensaje a los migrantes que sufren persecución en Estados Unidos: “La insensibilidad del mundo” | FOTO

El gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump está llevando a cabo la detención masiva de migrantes de México y diversos países de latinoamérica que viven de manera ilegal en Estados Unidos, esta realidad que viven millones de personas ha tocado fibras sensibles de estrellas nacionales e internacionales que piden paz y parar la violencia, tal y como recientemente lo hizo a través de unas historias en instagram la cantante y actriz mexicana Danna.

En su cuenta oficial, la también conocida como Danna Paola realizó un par de historias en donde menciona su postura con referencia a los sucesos que estallan en Estados Unidos y la violencia generada por las políticas migratorias, la estrella hizo partícipes a los fanáticos sobre su dolor al conocer por lo que atraviesan los migrantes y u realidad

“Estoy harta de la insensibilidad del mundo”, es lo que escribió en una imagen junto a un corazón partido, mientras que en otra fotografía se aprecian a una niña sosteniendo un mensaje que dice “no one in ilegal on stolen land” (Nadie es ilegal en tierras robadas, palabras con las que elevó su apoyo a los migrantes que sufren este momento.