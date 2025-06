Chef Poncho Cadena inicia su proceso de divorcio para poder casarse con su prometida, Litzy

La relación del chef Poncho Cadena y Litzy pasó al siguiente nivel cuando el cocinero le propuso matrimonio. El juez de MasterChef y su nueva pareja se mostraban felices; mientras que del otro lado se encontraba Marcela Morales, la expareja del experto en cocina que manifestaba que no estaba dispuesto a dejarle todo el patrimonio a la cantante, ya que era la herencia de sus hijos. Ahora se habla que el chef y Marcela ya habrían comenzado el proceso de divorcio de manera oficial.

De acuerdo con información presentada por una persona cercana al experto de cocina a TV Notas, Cadena habría viajado a Guadalajara para dar inicio de manera oficial al divorcio con Marcela Morales. En este proceso legal se tendrá que revisar la separación de bienes. Se tiene que mencionar que el viaje a la Perla Tapatía estuvo relacionado con uno de sus hijos se graduó de la escuela y, a pesar de la separación, nunca ha dejado de estar cerca de sus hijos.

"El viaje fue porque uno de sus hijos se graduó de la escuela. No podía faltar a esta celebración. Aunque tiene mucho trabajo, jamás ha dejado de estar al lado de sus hijos y siempre está al pendiente de ellos", dijo la persona cercana al juez de MasterChef .

En las declaraciones se indicó que el experto de cocina aprovechó que estaba en Guadalajara para comenzar con el tema del divorcio. De acuerdo con la persona cercana, Poncho espera que todo se resuelva de forma rápida, ya que espera que no tener problemas con Litzy. Por otro lado, Marcela pediría una revisión con lupa de todo lo que tiene el chef para poder hacer la repartición de bienes de forma correcta.

La fuente de TV Notas informó que el chef le indicó a su expareja y a las autoridades que se podía quedar con todo, que no le importaba cambiar el nombre de todas las cosas al de Marcela, pero la expareja del cocinero indicó que quiere que todo se haga de forma legal y correcta por lo que espera que esta semana se realice la contabilización de todo lo material que tiene el chef.

"No sé si realmente lo hace para que después no tengan problemas o solo quiere alargar un poco este proceso y, quizás, que los tiempos no cuadren para la boda de Litzy", dijo la persona cercana .