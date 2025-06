Carlos Villagrán, Kiko, reacciona a la bioserie "Chespirito" sobre Roberto Gómez Bolaños

La bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” -sobre la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños- ha generado gran alboroto ya que podría revelar detalles oscuros y abordar algunos de los misterios sobre el proyecto que ha conquistado generaciones. Entre éstos podría los conflictos que surgieron entre los integrantes del elenco, como el de Carlos Villagrán con el productor por la que el actor hizo cambios estratégicos en el nombre del personaje a de "Quico" a "Kiko" con la intensión de usarlo sin comenzar una batalla legal.

“El Chavo del 8” se mantiene como uno de los programas más exitosos de la televisión en América Latina, sin embargo, esto lo llevó a estar rodeado de una intensa polémica, entre otras cosas, por las diferencia que surgieron entre el elenco. De acuerdo con los relatos de los actores, los conflictos comenzaron por el protagonismo y en el caso de Carlos Villagrán afirmó que su personaje de Quico habría llegado a ser más querido por el público que el de Roberto Gómez Bolaños.

Al ser uno de los personajes principales del "Chavo del 8" y debido a la fuerte enemistad que sostuvo con Roberto Gómez Bolaños durante varios años, Carlos Villagrán no evitó ser cuestionado sobre la bioserie y si está dispuesto a emprender acciones legales en caso de revelar información que considere errónea sobre su vida privada y profesional.

Villagrán dejó claro que sí será parte de los espectadores de la bioserie, pero que no realizará ninguna acción legal ya que desea permanecer con una vida tranquila colo hasta ahora lo ha hecho, alejado de las controversias, y se dijo confiado del trabajo de la producción.

"No hablo de ese tema, les deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está, mi trabajo lo he hice como Kiko y ustedes me calificarían, lo creerían o no, yo sé que se dirán muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse", dijo el actor en un encuentro con los medios retomado por el reportero De la Rosa TV y sobre una demanda indicó: "No me gusta eso, prefiero ser feliz que andar en pleitos y eso, soy muy feliz".