Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal no puede vivir sin el huevo en salsa que ella prepara

Ángela Aguilar se encuentra promocionando su nuevo álbum ‘Nadie se va como llegó’ y, durante una entrevista reciente, reveló que, de no trabajar en la música, le habría fascinado dedicarse al ámbito culinario.

La cantante de regional mexicano ha compartido en su visita al programa El Brunch, de los 40, que guisar se ha convertido en una forma de expresarle su amor a su esposo, Christian Nodal, quien parece estar contento con esta situación.

“Me encanta cocinar, me fascina; yo creo que si no hubiera cantado, me hubiera gustado ser chef. Sí, me hubiera gustado cocinar mucho. Me encanta también porque siento que es como un cariñito que le das a alguien, y toma mucho esfuerzo”, aseveró.