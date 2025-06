Ana Brenda Contreras se pronuncia sobre las redadas en Los Ángeles: “Cuando callas eres cómplice”

Ana Brenda Contreras se suma a las celebridades en todo el mundo que se han pronunciado ante las redadas migratorias en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles en donde se vive un clima de tensión por las protestas y la llegada de marines enviados por el presidente Donald Trump. La actriz compartió un mensaje de apoyo y exhortó a otras personas a alzar la voz ante la manera en la que se han realizado las detenciones en las calles y lugares de trabajo.

Salma Hayek, Danna Paola, Diego Boneta, Pepe Aguilar y Christian Nodal son algunos de los famosos que se han pronunciado ante las redadas en Estados Unidos y a ellos se sumó Ana Brenda Contreras con un contundente mensaje en el que habla sobre la situación que se vive ante el endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias por parte de Donald Trump.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video en el que lamenta la situación que viven los migrantes en Estados Unidos ante la presencia de la ICE y las redadas masivas que han desatado protestas en todo el país. Contreras exhortó a otras personas a alzar la voz para exigir que se respeten los derechos de las personas a vivir sin miedo y empatía ante lo que ocurre.

View this post on Instagram

“No puedo quedarme en silencio frente a todo lo que está sucediendo con las deportaciones masivas por ICE (…) No podemos permitir que el miedo nos gané. No están solos, aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos a seguir, no vamos dejar de alzar la voz por la dignidad, por la humanidad y por el derecho de cada persona a vivir sin miedo, la empatía no debería tener fronteras y la humanidad no debería tener condiciones. A todas las comunidades afectadas, hoy más que nunca resistimos juntas, nos cuidamos, nos abrazamos, sigamos usando nuestra voz porque recuerda que cuando callas eres cómplice. Fuerza”, dijo la también modelo.