Pedro Pascal presenta su película "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" y se deja consentir

Con 30 años en la industria del entretenimiento, Pedro Pascal ha cobrado gran relevancia en la cultura pop en la última década por trabajos como “Game of Thrones”, “The Mandalorian” y “The last of us”, series donde presenta personajes fuertes, humanos, simpáticos y que buscan justicia, ganándose el corazón de los mexicanos, quienes lo recibieron con una ovación la tarde de este sábado durante su presentación en la CCXP México en el Centro Banamex.

“El Chayanne” de las millennials, como algunos fans y medios lo han nombrado, llegó a la CDMX desde muy temprano y cuando salió de su hotel, se dio el tiempo de abrir la puerta de la camioneta blanca en la que viajaba y saludar a la decena de seguidores que le gritaban "Pedrito te amo".

Ya en el lugar del evento, presentó su nuevo proyecto “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”, donde interpreta a ‘Reed Richards’ (‘Mr. Fantástico’), y junto al resto del elenco, integrado por Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, saludó a los asistentes de la convención.

"Es un orgullo increíble y placer estar acá. Es la primera vez que estamos presentando partes de la película con el público, y hacerlo en México es un orgullo muy grande, es mi ciudad favorita", dijo a los medios de comunicación.

En esta nueva película, el equipo formado por ‘Sue Storm’ (‘Mujer Invisible’), ‘Johnny Storm’ (‘Antorcha Humana’) y ‘Ben Grimm’ (‘La Mole’), intentarán averiguar cómo lidiar con sus nuevos poderes, luego de adquirir estas habilidades luego de un accidente científico.

La historia está ambientada en los 60, por lo que la estética está inspirada en la carrera espacial. También se verá su dinámica en equipo y trabajo para salvar a la Tierra de todas las atrocidades que la acechan.

OTRAS ACTIVIDADES

La Cómic Con Experience se originó en Brasil y la versión mexicana ha tenido muy buena respuesta en tan pocas ediciones. Este año, durante los tres días del evento se dieron cita estrellas importantes, además de los ya citados anteriormente, también asistieron Xolo Maridueña, Mads Mikkelsen, Dacre Montgomery, Michael C. Hall, Mahershala Ali y Scarlett Johansson y Lana Parilla, entre otros.

Parrilla, la eterna ‘Regina Mills’ / ‘Evil Queen’ de Once Upon a Time, desató la magia en el Thunder Stage de Cinemex, ya que contó muchas anécdotas detrás de cámaras, reviviendo su legado como uno de los personajes más icónicos del mundo de las series.

Mientras que el actor australiano Dacre Montgomery este año se despide de 'Billy', de "Stranger Things", a quien aseguró que desde que lo creó, buscó mostrar la complejidad de los villanos, para lograr que el público lo amará u odiará. Por otra parte, tras el final de la serie de Netflix, ya trabaja en un nuevo proyecto donde debutará como director.

