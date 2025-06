Muere Renée Victor, actriz que dio voz a la "Abuelita Elena" en "Coco"

El mundo del cine y de la animación se encuentran de luto luego de que se diera a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de la actriz estadounidense Renée Victor, a los 86 años de edad, quien es mundialmente reconocida por haber interpretado la voz de la emblemática "Abuelita Elena" en la cinta animada de Disney-Pixar "Coco".

De acuerdo con información compartida por su representante Julie Smith a los medios, Renée perdió la vida a causa de un linfoma el pasado viernes 30 de mayo mientras se encontraba en su casa ubicada en Sherman Oaks, California, lugar en donde pudo disfrutar de la compañía de sus familiares hasta su último aliento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, "Pixar" compartió una publicación en la cual expresaron su sentir ante la pérdida de la actriz que le dio vida a uno de los personajes más memorables de "Coco".

"Tenemos el corazón roto al enterarnos del fallecimiento de Renée Victor, la voz Abuelita en Coco y una parte increíble de la familia Pixar. Siempre te recordaremos." se lee en el post.

¿Quién era Renée Victor, actriz de voz de "Abuelita Elena" en "Coco"?

Nacida en San Antonio, Texas, el 25 de julio de 1938, hija de un padre italiano y una madre estadounidense de origen mexicano, Renée Victor fue una reconocida actriz y coreógrafa quien llegó a desempeñarse como profesora en clases de salsa y tango, y como cantante cuando formó el dúo "Ray & Renee" en compañía de su esposo durante la década de los sesentas.

A partir de los años ochenta Renée comenzó a participar en diversos proyectos para el cine y la televisión como "Scarecrow and Mrs. King", "Strong Medicine" y "Paranormal Activity: The Marked Ones", sin embargo, es mayormente recordada por su actuación como Lupita en la serie "Weeds", por su papel de Mamá Grande en "Snowpiercer" y principalmente por ser la voz de Abuelita Elena" en "Coco".