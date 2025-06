Majo Aguilar publica FOTO con Los Tigres del Norte y El Recodo, y desata rumores de nueva colaboración

Vaya revuelo el que causó Majo Aguilar esta mañana, pues por medio de su cuenta oficial de Instagram la cantante compartió una foto en la que aparece junto a Los Tigres del Norte y la emoción entre los fans rápidamente apareció, ya que ellos son los "jefes de jefes" del regional mexicano y con El Recodo, uno de los grandes de la banda y ella sigue abriéndose camino en el género.

Esta mañana la nieta de Flor Silvestre compartió una foto rodeada por cuatro de los cinco integrantes de Los Tigres del Norte, además de a uno de los miembros de la banda El Recodo; todos vestidos de forma muy elegante y sonrientes, pero lo que más llamó la atención de esta postal es que aparecieron junto a Majo Aguilar, quien también lucía chic con un vestido negro y largo.

De hecho, fue la cantante quien compartió unas palabras para los intérpretes de "Ni parientes somos", "Golpes en el corazón" y "La mesa del rincón", y si bien sus declaraciones fueron muy breves, también sirvieron para demostrar que no sólo son conocidos de la industria de la música, sino que también son grandes amigos.

"Aquí algo tranqui con unos amigos @lostigresdelnorte @elrecodooficial", escribió.

Así rompieron la red. (Foto: IG @majo__aguilar)

Tras su aparición en redes sociales, los fans se mostraron muy emocionados ante la posibilidad de una colaboración de la cantante, especialmente con Los Tigres del Norte, sin embargo, hasta ahora la aparición con ellos y con El Recodo no confirma ni descarta que pronto estrenen una canción, por lo que habrá que esperar a ver qué ocurre.

"Uf una colaboración juntos sería wow", "los jefes de jefes, dueto?", "Pa cuándo el dueto mijaaa?", "ay, pero qué belleza", "puros de mx", "grandes todos", "ojalá hagan una colaboracion, ellos no son capaces de de decir que no", "súper bien, me alegra que estés tan bien acompañada, saludos a mis tigres hermosos, yo pido una colaboración" y "son leyenda", se lee en la red.

Anoche Majo Aguilar ofreció un concierto y así agradeció a sus fans. (Foto: IG @majo__aguilar)

Cabe recordar que la noche del sábado 31 de mayo, Majo Aguilar se presentó en Fayetteville, Arkasas, en Estados Unidos, por lo que el encuentro pudo haber sido después de ofrecer su show. Además, tras el éxito en el escenario, compartió un mensaje con sus seguidores.