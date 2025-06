La nieta del Chapo Guzmán se lanza como cantante y habla del peso que tiene su apellido: "no tengo por qué avergonzarme"

La nieta de Joaquín El Chapo Guzmán, Frida Guzmán sorprendió al dar una entrevista en la que habló sobre el peso que tiene en su vida el llevar el apellido de su abuelo, especialmente cuando actualmente se está lanzando como cantante y es que, no solo su nombre resuena fuerte, también su parentesco con Julio César Chávez Jr., quien es su padrastro.

En una entrevista para el programa Siéntese Quien Pueda, Frida promocionó su sencillo en colaboración con la cantante Ceci Millán. El tema que lleva por nombre Andas Contando y pertenece al género grupero, mismo al que se ha inclinado desde que comenzó su carrera.

Durante la charla, se le cuestionó cómo es llevar el apellido de su abuelo el El Chapo Guzmán, quien actualmente cumple una pena de cadena perpetua en Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico. Al respecto señaló que es muy difícil porque algunas personas la juzgan por ser algo que no es, sin embargo ha aprendido a vivir con ello.

Frida Guzmán Muñoz de 20 años mencionó que a pesar de que ha sido señalada solo por llevar el apellido de su abuelo, no se siente avergonzada de su linaje. La joven cantante indicó que se ha rodeado de personas que no la ven así y eso la hace sentir mejor.

“Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tu no eres, pero no mal porque al final eso no se niega no tengo porque avergonzarme de nada. La gente con la que me he rodeado no me ven como esa persona en sí”, mencionó.