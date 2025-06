La canción de Rodrigo Meza donde le cantaba a la Santa Muerte, "ojalá que no me lleve", que recuerdan tras la muerte del cantante

La industria de la música se vistió de luto este fin de semana cuando se dio a conocer la muerte del cantante Rodrigo Meza, hijo del vocalista de Los Inquietos del Norte, Felipe Meza, según dio a conocer el intérprete de regional mexicano con un desgarrador mensaje despidiendo a su hijo.

Aunque sólo existió una confirmación y no se dieron detalles del fallecimiento ni de la causa que lo ocasionó, la noticia causó revuelo entre los fans del regional mexicano, quienes despidieron al cantante en redes sociales. Cabe destacar que además de ir a su última publicación en Instagram para despedirlo, muchos comenzaron a ver publicaciones pasadas y donde también se leen mensajes de las últimas horas.

Una de las más comentadas hasta el momento es un reel de Instagram en la que aparece Rodrigo Meza cantando parte de su canción "Empresarios", en la que hay una estrofa en la que le canta a la Santa Muerte. La frase llamó la atención porque en ella se escucha al joven decir que uno de sus anhelos es que la también conocida como "Niña Blanca", no se lo lleve.

Fue el pasado 11 de abril cuando el hijo de Felipe Meza usó por última vez esta canción; allí se le veía cantando y bailando frente a una de sus camionetas y tras su muerte, algunos fans han comenzado a recordar este tema. Aquí te compartimos la letra completa.

Fue el 17 de junio de 2022 cuando se estrenó la canción "Empresarios" de Rodrigo Meza, pero se volvió a poner en tema de conversación tras la muerte del cantante, de quien hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Sin embargo, en este tema la frase con la que inicia, está dedicada a la Santa Muerte.

El tema, al igual que muchos corridos actuales, hace apología del delito, al hablar sobre el riesgo que corre, aunque su "gente" lo protege, eso sin mencionar la llegada de paquetes, violencia y "cuernos" que suelen hacer referencia al fusil AK-47. Pero para iniciar el tema menciona cómo es tanto el riesgo que incluso él espera que la muerte no llegue por él.

"Mis respetos pa la Santa, ojalá que no me lleve. Pero tengo a mi gente, que mi cuida y me protege", canta.