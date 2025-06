Kenia Os llena de halagos a Cazzu y no descarta una colaboración: “Sería un honor para mí”

Aunque la polémica por su ruptura con Christian Nodal parece estar lejos de detenerse, Cazzu se mantiene enfocada en sus proyectos musicales por los que visitó México en días recientes. Y es que además de los conciertos que ofrecerá en el país como parte de su gira “Latinaje”, la trapera argentina no descartó realizar colaboraciones con artistas mexicanas, como Kenia Os que ya respondió a lo que hasta ahora permanece como una posibilidad.

La intérprete de "Con otra" sorprendió a sus fanáticos con su reciente visita a México y aunque tan sólo fueron unos días generó gran revuelo con sus declaraciones, mismas que surgen en medio de los comentarios negativos contra Ángela Aguilar a quien la trapera defendió de los constantes ataques en redes sociales. La cantante también habló de la relación cordial que mantiene con Christian Nodal por la hija que tienen en común, Inti, y el encuentro de la pequeña con los padres del sonorense.

Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de la cantante, fue cuestionada sobre la posibilidad de trabajar junto a alguna artista mexicana y aunque no descartó la idea dejó claro que no mantiene contacto con alguna. La trapera indicó que por el momento sólo conoce a Danna Paola y Kenia Os, ésta última respondió al llamado llenando de halagos a Cazzu y reconociendo su trabajo en la música.

Belinda enloqueció a sus seguidores tras compartir un mensaje en Instagram de apoyo para Cazzu tras el lanzamiento de su canción "Con otra", esto desató la petición de los fans de una colaboración. Aunque ambas han externado su admiración la una por la otra y reconocen su talento sobre el escenario, la llamada "Nena Trampa" descartó trabajar junto a la voz de "Luz sin gravedad" debido a la controversia que las rodea por Christian Nodal.

“Siento que lo de Beli es algo como lo mueven de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo, pero si tiene que ver con la música... Saben lo que me gusta, me gustan los corridos”, dijo la cantante argentina ante los medios.