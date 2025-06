Jorge Losa hace dolorosa confesión a Ferka sobre el futuro de su relación: "No sabemos qué pueda pasar"

Aunque María Fernanda Quiroz y Jorge Losa forman una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo esto no siempre fue así, y es que al comenzar su noviazgo enfrentaron duras criticas y meses después un escándalo por infidelidad que los llevó a separarse por un tiempo. Ahora, la pareja podría enfrentar nuevos retos con su reciente proyecto en el que el actor hizo una difícil confesión a la conductora sobre el futuro en su relación.

El próximo 5 de junio los actores se sumergirán en el mundo del podcast con "Dopamina2", un proyecto que retoman tras haberlo dejado de lado por su ruptura, en éste hablarán sobre relaciones de pareja poniendo a prueba la suya con incómodas preguntas. Como aquella que ya dejó huella en Ferka, quien se dijo lista para las críticas ya que su relación ha enfrentado un sinfín de retos durante los tres años que han estado juntos.

El también modelo reflexionó sobre lo que podría ocurrir en su relación con la conductora de "Venga la Alegría Fin de Semana" y esto lo llevó a hacer una dolorosa confesión en la que deja ver que su futuro junto a Ferka podría ser incierto, puntualizando en que no por la falta de amor entre ellos sino por circunstancias fuera de su alcance.

“El momento es ahorita. Mañana no sabemos qué pueda pasar. No sabemos qué nos depare la vida. No sé cuántos días me regale más la vida al lado de ella y no por una decisión de que haya amor o no, sino porque a veces pues no sabemos cuánto tenemos de tiempo cada uno en nuestro reloj”, dijo Losa en un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube.