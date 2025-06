Jimmy “Pongámoslo a Prueba”: ¿Cuál es el video en el que se lesiona el dedo?

El creador de contenido Jimmy de Pongámoslo a Prueba sufrió un incidente después de utilizar unas tijeras de podar eléctricas. Mientras utilizaba el instrumento se partió el hueso de su dedo pulgar por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia.

Jimmy relató que aunque ya había usado previamente estas tijeras, se confió de más y sufrió un accidente, por lo que hizo un llamado atento y responsable a su público para que utilicen este tipo de aparatos con mucha cautela y precisión.

Tras lesionarse, su dedo terminó con una fractura doble de hueso, por lo que requirió la inserción de un clavo para restaurar su extremidad. Junto con la explicación añadió un par de fotos, en las que se puede ver en una radiografía cómo terminó su hueso tras cortarse, y ahí se puede apreciar que quedó prácticamente a la mitad.

Pese a lo grave de la situación, Jimmy agradeció a todos aquellos que se han preocupado por él y aseguró que se encuentra bien y en recuperación, sin embargo, su dedo deberá permanecer inmovilizado y vendado mientras su hueso sana por completo.

¿Cuál es el video de Jimmy con tijeras?

Anteriormente Jimmy posteó un video en el que se le observa utilizar por primera vez las tijeras de podar eléctricas, en aquel momento mencionó que estaba impresionado por todo lo que podía cortar dicha herramienta y se mostró realizando algunos cortes a diferentes objetos.

Sin embargo, aquella grabación fue únicamente para mostrar el uso de las tijeras, pero no fue en esa ocasión cuando Jimmy se cortó el dedo, este incidente fue reciente, mientras que el clip usando la herramienta es de 2022, es decir de hace tres años. Hasta ahora no ha compartido ningún video en el que se vea el momento en el que sufre el accidente y no ha mencionado si exista material alguno.