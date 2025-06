Christian Nodal y Ángela Aguilar enaltecen su amor después de que Cazzu abandonó México

Christian Nodal y Ángela Aguilar han dejado claro que a pesar de las críticas y comentarios negativos hacia su relación, ellos disfrutan más que nunca de su noviazgo y esta foto lo demuestra, pues fue compartida un día después que Cazzu abandonó México.

La llegada de Cazzu a la Ciudad de México fue una de las noticias más comentadas del espectáculo esta semana, sobre todo porque dio declaraciones sobre la relación que mantiene con Christian Nodal, padre de su hija, pero no solo eso también impresionó al hablar sobre Ángela Aguilar.

Julieta Cazzuchelli declaró que no tiene una mala relación con Christian y solo busca que se respeten los derechos de su hija. Sobre Ángela mencionó que no la odia ni la defiende y que no se ha negado a que su hija conviva con ella, pues aseguro que al igual que ella, el padre de la niña también tiene derecho a relacionarla con personas de su circulo.

Las declaraciones y la llegada de Cazzu vienen después de que Ángela abrió su corazón durante varias entrevistas en el contexto de promoción de su nuevo material discográfico. La cantante mencionó que todas las críticas que han recibido ella y Nodal solo han fortalecido su relación, asimismo, contó que ya tiene una casa con Christian, sin embargo no quiso dar detalles de su relación y cómo inició.

La familia Aguilar estuvo reunida para apoyar al patriarca | Foto: IG @papikunno

Christian Nodal y Ángela Aguilar se olvidan de las críticas y presumen su amor

Ángela Aguilar y Christian Nodal acompañando a Pepe Aguilar en el Festival La Onda en California, llevado a cano este sábado 31 de mayo. Durante el show pese a que los intérpretes no cantaron, estuvieron como espectadores en el concierto aplaudiendo los éxitos del patriarca, ahí no perdieron oportunidad de dejarse fotografiar para presumir su amor y lo felices que son pese a las criticas.

En el festival, la pareja estuvo acompañada por la madre de Ángela, Aneliz Álvarez, así como el influencer Kunno, quien se ha convertido en amigo íntimo de Ángela y y Nodal desde un tiempo y han compartido muchos momentos juntos. Este domingo Ángela complacerá a sus fans en el mismo evento.

Ángela y Nodal se mostraron felices y enamorados | Foto: IG @laondafest

Cazzu se presentará en México

La llegada de Cazzu a México fue para anunciar que se presentará en nuestro país en octubre de este año en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la CDMX, pero no será el único donde promocionará su nuevo álbum Latinaje, también pasará por Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Perú.