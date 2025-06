Anna Ciocchetti sería hospitalizada de emergencia y enfrentaría grave problema de salud

Anna Ciocchetti es una de las actrices más queridas y destacadas en la industria, por ello, encendió las alertas entre sus fanáticos luego de que se diera a conocer que habría sido hospitalizada por una complicación durante la que le sería detectado un tumor. Las preocupación de sus seguidores se hizo más fuerte debido a que desde hace varias semanas la actriz ha estado ausente en Instagram, algo poco usual en ella.

En redes sociales la última publicación de Anna Ciocchetti fue el pasado 19 de abril promocionando la obra de teatro “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” en la que participa junto a otras famosas como Olivia Collins, Anastasia Acosta, Claudia Peto, Alejandra Ávalos e Issabela Camil. Desde entonces no se sabe nada de ella, algo que ha generado sospechas entre sus seguidores ya que suele mantenerse activa en su cuenta de Instagram y cercana a ellos a través de sus mensajes.

Anna Ciocchetti recibiría una cirugía de emergencia

A través de su cuenta de TikTok el periodista Fausto Ponce compartió un alarmante mensaje en el que habla sobre el delicado estado de salud de Anna Ciocchetti. Indicó que la actriz, de 56 años de edad, habría sido hospitalizada y sometida a una cirugía de emergencia desde hace varios días por un problema gastrointestinal con el que los médicos detectarían un tumor. Hasta el momento la actriz no ha dado declaraciones al respecto y tampoco se ha emitido un comunicado aclarando los rumores sobre su salud.

“Le mando muchas bendiciones a Anna Ciocchetti, de verdad, muchas bendiciones. Hay por ahí rumores de que está en el hospital y de que entró hace un par de días porque tenía unas complicaciones gastrointestinales, al parecer tuvieron que quitarle un tumor (…) Le mandamos unos angelitos para la sanación y pase de la mejor manera este transe, la información hasta ahorita es que tuvieron que quitarle un tumor”, dijo Ponce.

¿Quién es Anna Ciocchetti?

Originaria de Madrid, España, Anna Ciocchetti encontró su pasión por la actuación desde temprana edad cuando fue parte de la agrupación “Dinamita” en los 80. Estudió actuación y también realizó cursos de teoría dramática, así como Historia del teatro en la Escuela de Arte Dramático en Vercelli, Italia.

Comenzó su carrera como actriz en México con telenovelas como “Mi segunda madre” en la que compartió créditos con María Sorté, Fernando Ciangherotti, Daniela Castro, Alfredo Adame y Andrea Legarreta. Entre otros proyectos donde ha dado muestra de su talento destacan “Nada personal”, “A flor de piel”, “Todo por amor”, “Lo que es el amor”, “Corazón partido”, “Mientras haya vida”, “La Loba” y “Huérfanas”, aunque uno de sus papales más emblemáticos fue en “Mirada de mujer”.

En 2021 la actriz ocupó los titulares debido a que sufrió un colapso nervioso en plena obra de teatro, cuando sólo bajó del escenario dejando en shock a sus compañeros y el público. “Estoy muy bien, pero todavía tengo que ver a mi doctor para revisar todo, para ver qué fue realmente lo que sucedió, pero me he sentido muy bien. Fue una descompensación, se me subió la presión y a partir de eso todo fue confusión”, dijo después sobre lo ocurrido.