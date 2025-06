Andrés, hermano de Juanpa Zurita, comparte las primeras fotos de su boda con Daniela Hernández

Andrés, hermano del influencer Juanpa Zurita, celebró este fin de semana su boda religiosa junto a Daniela Hernández con una lujosa ceremonia de la que revelaron detalles en redes sociales. La pareja compartió las primeras fotos de la fiesta a la que asistieron otros creadores de contenido y celebridades como Vadhir Derbez, en las postales se observan instantes memorables como aquel en el que hacen su primer baile como esposos.

Andrés Zurita anunció su compromiso con Daniela Hernández en julio de 2024 y desde entonces comenzaron los preparativos para una boda en la que estuvieron rodeados de lujo y diversión. La unión por el civil la celebraron el pasado 26 de abril con una pequeña, pero significativa, celebración acompañados de sus familiares y amigos más cercanos, no sin antes disfrutar de una serie de despedidas de solteros.

Hermano de Juanpa Zurita comparte las primeras fotos de su boda con Daniela Hernández. Foto: IG @andymtzurita

Revelan las primeras fotos de la boda de Andrés Zurita y Daniela Hernández

La pareja celebró en grande su boda religiosa el sábado 31 de mayo en la Hacienda Santa Inés ubicada en Cuautla, Morelos, para la que Daniela Hernández lució un romántico vestido de novia en color blanco corte sirena y strapless que está decorado con delicadas flores, añadió mangas con transparencias que también aportaron elegancia a su ya glamuroso look. Mientras que Andrés Zurita llevó un clásico traje en color azul marino con corbata.

Vadhir Derbez entre los invitadosa la boda de Andrés Zurita y Daniela Hernández. Foto: IG @andymtzurita

Fue hasta este domingo 1 de junio cuando los invitados y los novios comenzaron a compartir los primeros detalles de la boda, como el banquete y los bocadillos que incluyeron dulces mexicanos. A éstos se suman los fuegos artificiales y las mariposas de papel en color blanco que cayeron durante el romántico baile de los novios para el que eligieron “Todo contigo” de Álvaro Luna.

Vadhir Derbez, entre los invitados a la boda de Andrés Zurita

El actor y cantante compartió a través de sus historias en Instagram algunos videos de la boda de Andrés Zurita y Daniela Hernández, como una carta en la que los novios le agradecen por su regalo -algo de lo que no reveló más detalles-. A la fiesta también asistieron otros famosos como la actriz Macarena Achaga, novia de Juanpa Zurita; Mario Bautista y Mario Ruíz, por mencionar algunos.

Andrés Zurita eligió la canción “Can’t Take My Eyes Off You” para el baile junto a su mamá, Teresa Arellano. Aunque lo que llamó la atención de los fans y desató un fuerte debate en redes sociales fue la presencia de su hermana, Paola Zurita, pues asistió tan sólo ocho días después de haber dado luz a su primer bebé, Renée.