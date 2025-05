A unos días de convertirse en mamá, Mariana Echeverría termina en el hospital, este es su estado de salud

En las últimas horas el nombre de la conductora y comediante, Mariana Echeverría, ha aparecido en las portadas de los medios de la farándula después de informar que fue hospitalizada a unos meses de recibir a su segundo bebé. La famosa compartió varias historias en sus redes sociales.

Hace unos meses Mariana Echeverría, excolaboradora de "Me Caigo de Risa", sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que estaba esperando a su segundo bebé con el portero del Club León, Óscar Jiménez. Anteriormente la famosa y su pareja sufrieron cuatro abortos.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Mariana Echeverría, compartió varias historias que provocaron bastante preocupación entre sus fans. La exparticipante de "La Casa de los Famosos México" dijo que fue hospitalizada para someterse a unos estudios.

En una primera historia, la también exconductora de "Se Vale" subió una fotografía desde el hospital. Explicó que le iban a realizar unos estudios después de presentar algunos malestares, pero esperaba que no se tratara de nada grave.

Tras someterse a los estudios y generar preocupación entre sus fans en redes sociales, Mariana Echeverría subió otra publicación detallando que ya estaba en casa. La famosa conductora descartó algún contagio por influenza o coronavirus Covid-19.

Mariana Echeverría dijo que tiene la presión y la oxigenación bien, pero no descarta que una vacuna le presentó algunos malestares que le generaron preocupación.

"Ya en casita todo bien, no es influenza, no es Covid, bien la presión, bien la oxigenación, yo creo que me agarró la vacuna en mis 5 minutos de defensas bajas y pum", escribió en otro mensaje.