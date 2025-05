Pierre Louis y Majo Domínguez dedican a su abuelita y mamá, sus protagónicos en “El Rey León”

Con 12 años en la industria del entretenimiento, Pierre Louis enfrenta su personaje más retador: “Simba”, en el musical de “El Rey León”, un personaje que le dedica a su abuela, quien sentó las bases para ser el hombre que hoy es.

Este sentimiento de gratitud lo comparte su compañera Majo Domínguez, quien dedica su primer protagónico a su mamá, porque fue ella quien la acompañó en todo el proceso de casting y a quien le dio la noticia de que se quedaba con el papel.

“Estoy completamente segura de que no me va alcanzar la vida para devolverle una pizca de lo que ella ha hecho por mí.. Es una mujer que a donde sea que va, siempre siembra amor… Estoy aquí representando el personaje de una figura femenina muy fuerte y para mí es una celebración a las madres o abuelas, sino para las mujeres”, contó Domínguez, quien da vida a ‘Nala’.

Tan orgullosos están sus madres de ellos, ya que esta producción es de las más demandantes y populares en México, la primera vez que se montó duró dos años en cartelera y los papeles son muy peleados por los actores, que ni siquiera hubo palabras de felicitación, más bien gritos, abrazos y llanto.

Majo estaba aún más emocionada, porque salió del Teatro Telcel de la última audición con la noticia, y su mamá, como todos los llamados anteriores, la estaba esperando afuera, sin importar cuanto tardara, ella siempre estuvo ahí y cuando salió se alegró tanto, que incluso lloró de la emoción..

“Ella siempre estuvo ahí esperándome con los brazos abiertos, pero me dijo que para ella no era importante el que me lo dieran, sino el verme feliz persiguiendo mis sueños para convertirme en una persona integra, y empezó a llorar porque creo que ninguna de las dos esperaba el resultado”, contó.