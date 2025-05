Pedrito Sola pide a las mujeres no tener más hijos en pleno festejo del Día de las Madres

El programa "Ventaneando" se ha convertido en uno de los más emblemáticos dentro de la televisión mexicana, pues cada tarde sigue acompañando a miles de personas que buscan enterarse de los chismes más recientes. Pero esta cariño no sólo se debe al formato del programa, sino a la emblemática personalidad de cada uno de sus conductores y, más específicamente a Pedro Sola, quien siempre parece encontrar la forma de decir alguna opinión polémica que hace brincar a más de una persona.

Y la emisión del 9 de mayo no fue la excepción, pues el "Tío Pedrito" desató una nueva polémica al hacer una sugerente y controvertida declaración sobre la maternidad, justo un día antes de la celebración del Día de las Madres en México. Durante una de sus intervenciones, Sola expresó que las mujeres que tengan la oportunidad de ser madres, deberían reconsiderar la decisión de tener hijos.

Como ha sucedido en otras ocasiones, este fragmento del programa rápidamente se viralizó en redes sociales, pues la contundencia de sus palabras desató una ola de reacciones, entre ellas la de sus compañeras de trabajo en "Ventaneando", quienes se mostraron sorprendidas y hasta algo incómodas ante su afirmación.

Pedro Sola hace polémico comentario, otra vez

El comentario de Pedro Sola no pasó desapercibido para sus colegas en el programa, por lo que Jimena Pérez, conocida como "La Choco", intervino de inmediato mostrando su desacuerdo con la declaración. "Ay, Pedro", dijo con tono de incredulidad, señalando la insensibilidad de sus palabras, especialmente considerando que el Día de las Madres estaba a la vuelta de la esquina.

El resto del equipo, compuesto por figuras como Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez, también expresó su sorpresa y desconcierto ante la declaración de Sola. En ese momento, "La Choco" aprovechó para sugerir que Pedro Sola debía contactar a su madre para experimentar el amor incondicional de una madre, sugiriendo incluso que podría hacerlo a través de una médium.

Deberías de contactar (a una médium) para contactar a tu mamá, dijo la conductora de forma sarcástica.

A lo que Pedro respondió con un tono igualmente ligero: "ay, pero yo con mi mamá platico diario, si ahí anda en mi casa dando vueltas", haciendo referencia a su relación personal con su madre, quien falleció años atrás. Para suavizar el ambiente y desviar la polémica, Mónica Castañeda sugirió que el Día de las Madres no solo celebra a las madres biológicas, sino también a aquellas que cumplen roles maternos en la vida de otras personas.

Este incidente se suma a una serie de comentarios polémicos realizados por Sola en el pasado, pues en una entrevista con el youtuber "El Escorpión Dorado", Sola explicó que nunca tuvo hijos porque no le gustan los niños y, desde joven, era consciente de su orientación sexual. A esto añadió que en su época no consideró opciones como la adopción o la inseminación artificial, ya que no eran comunes ni accesibles en ese entonces.