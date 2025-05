¡Ni SHINee se pudo resistir! Key y Choi Min-ho se comieron unos tacos en su visita a México | FOTOS

Key y Choi Min-ho, ambos integrantes del proyecto SHINee, están de visita en México porque forman parte del espectáculo SMTOWN LIVE 2025 que tiene, entre otros invitados, a Super Junior, Suho, Chanyeol, NCT Dream, WayV, aespa, Riize, entre otros tantos.

No a todos ellos se les pudo ver por las calles de la Ciudad de México, solamente a Key y Minho, quienes decidieron darse una buena escapada, su objetivo era claro, conseguir unos tacos para no quedarse con las ganas de vivir la experiencia de comerlos como cualquier otro local, no en su hotel, no en su camerino.

Finalmente pudieron conseguirlo y se lanzaron a una de las taquerías Orinoco que hay en el centro de la Ciudad, especialmente a lo lardo del corredor Roma Condesa. Se desconoce la sucursal que visitaron, pero quedaron maravillados, como se puede ver en las fotografías que subieron a su Instagram oficial.

Visitaron una popular taquería. Crédito: @bumkeyk

¿Dónde se ubica la Taquería Orinoco en CDMX?

La Taquería Orinoco es una de las más populares en México, misma que tiene cuatro sucursales en la Ciudad de México que puedes visitar cualquier día del año. Incluso puedes pedir a domicilio en caso de que no quieras salir de casa o del hotel. Las direcciones son las siguientes:

Roma "Norte": Av. Álvaro Obregón 100, Roma Norte CP06700, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México

POLANCO: Av. Horacio 400, Polanco, Polanco V Secc. Miguel Hidalgo CP11560, Ciudad de México

CONDESA: Av. Yucatán 3, Hipódromo, Colonia Cuauhtémoc, CP06100, Ciudad de México

ZONA ROSA: Florencia #18, Colonia Juárez, CP06600, Ciudad de México

La oferta es basta, puedes encontrar desde tacos de trompo de pastor, hasta bistec de res, chicharrón, costras, campechanas o gringas y norteñas, así como papas aplastadas, frijoles a la charra, hasta chicharrón por pieza. De forma presencial puedes pedir incluso postre y algunas bebidas.