Muere James Foley, director de "50 sombras de Grey", luego de una larga lucha con el cáncer cerebral

El mundo del cine despide a James Foley, el importante director estadounidense cuya carrera abarcó más de cuatro décadas, dejando un legado inigualable en el cine, la televisión y la cultura pop. Foley murió el 6 de mayo de 2025 en su residencia de Los Ángeles, a los 71 años, tras una batalla contra un cáncer cerebral y de acuerdo con lo compartido por su representante, el realizador falleció en completa paz a pesar de sus complicaciones de salud.

Nacido el 28 de diciembre de 1953 en Bay Ridge, Brooklyn, Nueva York, James Foley creció en Staten Island; inicialmente estaba interesado en la medicina y obtuvo una licenciatura en psicología en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo en 1974. Sin embargo, su pasión por el cine lo llevó a la Universidad del Sur de California (USC), donde obtuvo una maestría en estudios cinematográficos y producción en 1979.

Durante su último año en la USC, un encuentro fortuito con el director Hal Ashby cambió el rumbo de su vida, pues Ashby, impresionado por un cortometraje estudiantil de Foley, lo alentó a escribir para su nueva productora. Aunque la empresa cerró antes de que Foley completara el guion, el respaldo de Ashby le abrió las puertas en Hollywood, permitiéndole debutar como director con el drama adolescente "Reckless" en 1984.

¿En qué proyectos participó James Foley?

Foley se destacó por su habilidad para explorar la complejidad psicológica de sus personajes y por un estilo visual penetrante; su segundo largometraje, "At Close Range" (1986), protagonizado por Sean Penn y Christopher Walken, fue aclamado por su narrativa intensa y su atmósfera sombría, por lo que la película fue seleccionada para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1986.

Su legado perdurará en las películas, series y videoclips que dirigió, y en la influencia que ejerció sobre generaciones de cineastas y espectadores.

En la televisión, Foley dejó su marca dirigiendo episodios de series aclamadas como "Twin Peaks" (1991), "Hannibal" (2013), "House of Cards" (2013–2015) y "Billions" (2016). Su trabajo en "House of Cards", donde dirigió 12 episodios, fue particularmente notable y demostró su capacidad para manejar narrativas complejas y personajes multifacéticos.

Pero la versatilidad de Foley también se reflejó en su trabajo en videoclips musicales ya que bajo el seudónimo "Peter Percher", dirigió varios videos para Madonna en 1986, incluyendo "Live to Tell", "Papa Don't Preach" y "True Blue". Su colaboración con la cantante continuó con la película "Who's That Girl" (1987), aunque la cinta no tuvo éxito comercial, pero a pesar de ello, Foley y Madonna mantuvieron una relación cercana, e incluso fue el padrino de su boda con Sean Penn.

James Foley y su participación en "Cincuenta sombras de Grey"

Además de esto, Foley fue seleccionado para dirigir las dos secuelas de la exitosa saga "Cincuenta sombras de Grey": "Cincuenta sombras más oscuras" (2017) y "Cincuenta sombras liberadas" (2018). Las películas, protagonizadas por Dakota Johnson y Jamie Dornan, exploraron la dinámica de poder y la evolución emocional de los personajes principales. Aunque recibieron críticas mixtas, ambas fueron éxitos de taquilla, recaudando más de 381 millones dólares y 372 millones de dólares respectivamente a nivel mundial.

Su capacidad para explorar las complejidades humanas y su estilo distintivo dejaron una marca indeleble en la industria del entretenimiento.

El productor Dana Brunetti explicó que la elección de Foley se debió a su visión para continuar la historia y su experiencia en proyectos como "House of Cards", que requerían una producción eficiente y de alta calidad. Es así como James Foley será recordado como un director versátil que supo navegar entre el cine independiente, los grandes estudios y la televisión, siempre aportando una visión única y profunda a sus proyectos.