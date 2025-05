Martha Julia habla del supuesto triángulo amoroso que tuvo con su ex Gabriel Soto y Geraldine Bazán

La famosa actriz y modelo, Martha Julia, dio de qué hablar en la industria del espectáculo después de conceder una entrevista en la que fue cuestionada sobre el supuesto triángulo amoroso que habría protagonizado con su ex, Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

A lo largo de este 2025, Gabriel Soto ha estado en boca de todos después de que su ex, Irina Baeva, revelara que su relación llegó a su fin por las infidelidades que cometió el galán de telenovelas. A partir de ese momento comenzaron a surgir distintas versiones sobre su vida amorosa.

Después de que Irina Baeva destapara las infidelidades de Gabriel Soto, los fans del entretenimiento recordaron el romance que tuvo el actor con la actriz, Martha Julia, el cual terminó de manera repentina a pesar de que eran una de las parejas favoritas.

Ante esta situación, los medios de la farándula entrevistaron a Martha Julia para conocer su versión sobre la supuesta infidelidad que habría cometido Gabriel Soto en su contra. La estrella de "Destilando amor" prefirió no caer en polémica al no hablar de este tema.

Frente a las cámaras, Martha Julia, dijo que ha pasado tanto tiempo de aquel rumor que prefiere dejarlo en el pasado. La actriz aseguró que no quiere hablar de nadie que no forme parte de su vida, poniendo punto final a toda su historia con Gabriel Soto.

“Ya pasaron tantos años que ya no quiero hablar de nadie que no sea de mi vida ahorita. Sin comentarios. No voy a hablar del tema. Las cosas de mi vida privada se quedan para mí", dijo para Despierte América.