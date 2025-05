Lupita TikTok y su novio Medellín bautizan a la pequeña Karely en medio de rumores de la muerte de la bebé

Fue el pasado 16 de abril cuando, Lupita TikTok se convirtió en madre y dio a luz a la pequeña Karely, quien desde el pasado 27 de abril se encuentra hospitalizada en un nosocomio en Monterrey, y pese a que se ha dicho en varios medios de comunicación que la pequeña ya presenta muerte cerebral, sus padres han negado esta versión.

Hace tan solo unos días, un medio local de Monterrey habría confirmado la muerte de la pequeña Karely, pero, minutos más tarde, la misma Lupita a través de sus redes sociales compartió que su pequeña aún seguía con vida. Ahora, la pareja de Lupita publicó a través de sus historias que ya bautizaron a la bebé.

Bautizan a la hija de Lupita TikTok

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Medellín compartió una foto en donde se se aprecia un kit de bautizo el cual incluye, una vela, rosario, biblia y la conchita, en esta misma foto, se lee el mensaje: “Ya bautizada Karely”.

Con lo anterior, habrían anunciado y confirmado que la pequeña aún sigue con vida, sin embargo, usuarios se preguntan sobre el estado de salud de la menos ya que es preocupante que hayan bautizado a Karely dentro del hospital.

Foto: IG @ricardomedellinmx

Y es que, un día antes de esta fotografía, Medellín aseguró que su hija no había fallecido como se ha dicho en diversos medios de comunicación: "Mañana bautismos a Karely. No ha fallecido, gracias". Debido a lo anterior es que Medellín pide que no crean en noticias falsas sobre la salud de su hija.

Foto: FB Sonris Medellin

Desmienten muerte de la pequeña Karely

Luego que en un programa de televisión local de Monterrey, ciudad en la que radica Lupita TikTok y su novio Medellín, confirmaron que la pequeña Karely ya presentaba muerte cerebral y que la niña había fallecido, a través de su cuenta de Facebook, Lupita desmintió esta situación.

Además en redes sociales circula una foto de Lupita TikTok dentro del hospital en donde se alcanza a ver que esta cerca del cunero en donde tienen a su bebé, pendiente de la salud de la pequeña Karely.

Foto: La Venenosa