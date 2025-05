Jorge "Coque" Muñiz recuerda a su compadre Memo del Bosque previo a celebrar el Día de las Madres con canciones

Apenas el 1 de mayo pasado, Jorge "Coque" Muñiz celebró 65 años de vida, algo que le hace sentirse sumamente feliz de compartirlo con sus seres más querido: su familia. Como padre de Marisol y Axel, ha forjado un núcleo sólido a lado de su esposa Mina, quien le ha apoyado y guiado para concretar un hogar.

Con esto en su presente, "Coque" también se revela como un abuelo encantado de su nieto José Manuel, de apenas dos meses de vida. Inspirado por vivir el día a día a lado de los suyos, sabe que la música le lleva adelante para pujar en nuevos sueños sonoros, algo que este fin de semana mostrará en un par de conciertos donde celebrará el Día de las Madres. Con sus baladas románticas y boleros, Coque está listo para brindar veladas donde el público no pare de corearlo.

Pero, mientras esta oportunidad escénica llega, Coque Muñiz también se mostró emocionado en entrevista para El Heraldo de México al recordar a uno de sus grandes amigos: Memo del Bosque, a quien perdió recientemente y de quién recordó mucho de lo vivido durante más de 25 años de amistad y compadrazgo.

La alegría de Coque Muñiz, siempre lista para su público. Foto: Especial

Coque Muñiz cantará en La Maraka y en el Teatro Metropolitan

Dos de los mejores lugares actualmente para presentarse en concierto, recibirán con gozo a Coque Muñiz. Con baladas románticas, canciones para crear fiesta y muchos boleros más, es que el intérprete y conductor de TV se presentará en el Centro de Espectáculos La Maraka el viernes 9 de mayo. Luego, el domingo 11 de mayo, hará lo mismo en el Teatro Metropolitan.

Fue justo en La Maraka donde Coque cantó en concierto a lado de Dulce, su amiga, a quien así recordó.

"Escucho La Maraka y me viene a la memoria Dulce, trabajé ahí cuando era un salón de baile con los músicos en un balcón y yo en la pista, ahora dejaron maravilloso el centro nocturno. Recuerdo a Dulce porque el año pasado repetimos ahí, platicamos mucho tiempo, hicimos promoción y yo no puedo decir que era yo su mejor amigo, pero en el escenario era una gran persona y como compañera extraordinaria, nos acompañó a la boda de Marisol y con Mina siempre encantadora, muy linda", recordó sobre la fallecida cantante.

De igual forma, confesó que debutó en el programa 'Siempre en Domingo' hace más de 30 años haciendo un dueto con ella, algo que valoró mucho ya que ella ya era una figura reconocida y él daba sus primeros pasos cantando, bajo la oportunidad de Raúl Velasco.

Un abuelo enamorado que valora a la mujer

Coque Muñiz vive una etapa llena de dulzura con el nacimiento de su nieto José Manuel, hijo de su hija Marisol. Como un abuelo consentidor, relató qué le provoca verlo tan pequeño y cómo valora a su hija y esposa actualmente.

"Tengo un nieto que nació allá en Tijuana, ya cumplió dos meses y fuimos allá con ella a celebrar mi cumpleaños y a visitarlo. Se llama José Manuel, es un regalo de vida".

"No sé si estoy exageradamente feliz, todavía no me cae el veinte pero cuando me lo dejan un ratito me emociono tanto, no me muevo para que no se vaya a despertar porque para dormirlo está cab... Nació el primero de marzo y he ido tres veces, cada vez veo como crece y cambia su semblante y sonrisa, reconoce ya algunas voces, veo la emoción de mi hija y el sacrificio de una mujer para cuidar a un bebé y vuelve eso a mi mente y lo valoro", precisó.

Justamente el ver a su nieto le hizo pensar cuando él fue padre, algo que en esa época vivió de una forma distinta y así lo confesó.

"Al ver a mi nieto en el cunero me cayó un veinte que no me cayó con mis hijos; traté de estar muy cercanos a ellos desde chiquitos y de grandes, de siempre pegado a ellos, pero me volvió a mover ese respeto por una mujer que puede dar vida".

Coque Muñiz rodeado de su amada familia. Foto: Especial

"Valoro más a mi hija y el amor que le da a su bebé, quiero estar cerca sin molestar porque todo mundo quiere cargarlo, pero ahorita hay que dejar que mi hija lo disfrute. Fue una experiencia increíble que no recordaba cómo era", indicó.

"Cuando yo fui padre tenía la inconsciencia de la juventud. No me dio chance de hacer un alto y darle la importancia de un bebé, gracias a Dios Mina (su esposa) ha sido una gran mamá y en eso yo sabía que donde yo estuviera ella estaba pendiente 24 por 24. Aquí hay que estar la pendiente siempre.

Cuando nació mi hija Marisol, yo le decía a mi esposa que tenía media hora para que naciera porque yo tenía trabajo, estaba anunciado en Guadalajara. Y ahora que nació el bebé, no me hubiera ido a ningún lado por el nervio de verlo".

Memo del Bosque: Su jefe, su amigo y su compadre

Al escuchar el nombre "Memo del Bosque" de inmediato vienen un torrente de grandiosos recuerdos para Coque Muñiz. Su relación profesional comenzó hace 27 años, ahí se forjó poco a poco la confianza y consecuente amistad que les llevaría a ser compadres. Así lo relató Coque en entrevista para El Heraldo de México.

"Memo, mi amigo, mi productor. Con él, fíjate que padre me invitó a hacer el programa de 'Al fin de semana' pero yo no tenía nada de experiencia en conducir y se la jugó conmigo. A mi edad, si ahora me dices el entrar a un programa después de Raúl Velasco no lo hubiera aceptado, pero no era consciente y estaba yo más chavo que dije 'sí, ¿dónde me paro, a qué hora hay que llegar y qué tengo que hacer?'", relató.

Coque Muñiz y Memo del Bosque fortalecieron su amistad y se hicieron compadres. Foto: Especial

"Luego de eso nos hicimos compadres, soy padrino de Luca y le tengo un especial agradecimiento en la parte de trabajo, pero como amigo no me equivoco si te digo que fue uno de mis mejores amigos".

Al definirlo, no dudó en recordar cómo era en el trabajo y, por supuesto, como un gran amigo.

"Memo era muy claro, como deben ser los productores porque no tienen dos opciones, siempre se van por la que ellos deciden porque así es el trabajo de una persona que lleva en su mochila la dirección de algo y en la vida real siguen siendo productores porque dirigen donde sentarse, para donde voltear, qué jugamos o a donde vamos, es una forma de vida".

"Memo, cuando yo necesité platicar de algo que me hacía zumbar la cabeza, sabía que él me iba a dar un buen consejo y al hacerlo yo estaba preparado al escuchar un 'no tenías nada que hacer ahí, la regaste o lo hiciste mal', entonces eso no es fácil encontrarlo en un amigo", confesó.

Memo del Bosque y Vica Andrade. Foto: Especial

Coque admitió que la amistad con Memo se extendió a las dos familias. Vica Andrade, su esposa, forjó una buena amistad con Mina. Los hijos de ambos se hicieron amigos y las niñas de Memo son muy queridas en la casa Muñiz. Las comidas de fin de semana y los viajes crearon hermosos recuerdos de amistad.

Fue ahí que Coque Muñiz bromeó un poco, al pensar en qué canción podía cantar él y gustarle a Memo del Bosque.

"Qué bueno que me lo preguntas porque ni idea tengo si le gustaba alguna canción mía, nunca me dijo nada de eso. No creo que le haga gustado alguna, lo que sí era muy simpático Memo porque su mamá sí le gustaban las canciones mías y me decía qué disco quería su mamá y yo se lo cambiaba por las mejores tortillas de harina que hay, las hacía ella y era un chantaje para que me mandara, pero él me daba baje con la mitad", recordó.

Para rematar, Coque admitió que aunque no se quedó con nada en su amistad, si le hubiera gustado despedirse de él. Pero, respetó la personalidad y decisiones de su compadre.

"Yo no me quedé con nada, quizá que ya no lo pude ver en sus últimos días, eso a lo mejor me llena de tristeza de no haberme despedido de él, estuvimos en contacto a través de mensajes. Pero, conociéndolo, yo sé que él agradecía que no estuviera yo encima acosando para saber qué pasaba, hay personas que con tu ausencia te lo agradecen más que con la presencia para no ser inoportunos ni quedar bien, y el enfermo no quiere hablar con nadie", abundó.

El grupo de amigos se reunía con Coque y Memo del Bosque. Foto: Especial

Aunque el playlist de Memo siempre sonaba a Caifanes, Panteón Rococó o Alan Parsons, Coque sabe que sus boleros también le agradaban. Eso sí, lo que definitivamente siempre valoró el productor en Muñiz fue su simpatía.

"Creo que a él le gustaba que yo lo hacía reír mucho, porque la personalidad mía y de él son muy contrastantes. Yo trato de ver la broma a la vida, soy un poco atrevido en los comentarios y oía sus carcajadas de mis locuras, para que una persona entre más seria es, más cerrado, tienen un humor maravilloso y les gusta estar con personas que los hagan reír. Creo que él supo que tenía un amigo siempre en mí, contar conmigo a cualquier hora y momento. Fuimos vecinos muchos años, a unas cuadras", culminó.

MÁS CANCIONES DE COQUE ESTE 2025

Coque Muñiz firmó recientemente con Discos Orfeón para grabar una canción colombiana que se llama ' Bonita '.

para grabar una canción colombiana que se llama ' '. A partir de esto, grabará un álbum bajo la producción de Jorge Avendaño, quien ha sido su productor los últimos años grabando boleros a lo largo de 11 discos.

quien ha sido su productor los últimos años grabando boleros a lo largo de 11 discos. Grabará canciones que han sido éxitos de compañeros o en su familia musical, todo con un estilo de celebración y su banda.

HOMENAJE A SU PADRE, MARCO ANTONIO MUÑIZ

El próximo 4 de junio se celebrará el homenaje a su padre, Marco Antonio Muñiz , en el Auditorio Nacional.

se celebrará el a su padre, , en el Coque y varios compañeros de la música, interpretarán las canciones icónicas de su padre , con un recorrido visual y sonoro.

, con un recorrido visual y sonoro. Verónica Castro fue invitada y fungirá como conductora central del concierto en el Coloso de Reforma.

MAAZ