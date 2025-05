Galilea Montijo explica por qué mandó a vivir su hijo Mateo con su exesposo: “me sentí la peor madre”

Fue en marzo de 2023, cuando Galilea Montijo anunció a través del programa Hoy y entre lágrimas, su divorcio del empresario mexicano Fernando Reina con quien procreó a su único hijo Mateo Reina. Tras su divorcio, la conductora, también vivió otra dura separación, esta fue la de su hijo, pues, su pequeño se fue a vivir con su padre a Acapulco.

Durante los últimos meses, mucho se ha cuestionado a Galilea Montijo el por qué su hijo no vive con ella, y aunque la conductora ha contestado algunas de las preguntas de los reporteros sobre este tema, recientemente Gali, abrió su corazón y reveló la verdadera razón por la que Mateo vive en Acapulco con su padre.

Fue durante el programa especial de Netas Divinas en el que celebran a las mamás, dónde la conductora del programa Hoy reveló cómo fue que se tomó la decisión de que su único hijo, Mateo, se fuera a vivir con su padre Fernando Reina, luego de que el matrimonio se terminó.

De acuerdo con Gali, esta decisión fue tomada por el propio Mateo, quien le hizo saber que deseaba vivir con su papá en Acapulco y aunque ella en un principio tuvo una respuesta negativa a su hijo, finalmente entendió que él también tiene ese derecho.

“A mi Mateo me pidió: ‘mamá yo me quiero ir con mi papá’, entonces, el papá está en Acapulco, yo estoy acá, entonces fue un momento de ‘claro que no, yo soy tu mamá’, me dijo: ‘mamá me quiero ir con mi papá, quiero estar con mi papá’”, comenzó a contar Galilea