Fito Paez defiende los narcocorridos y se posiciona contra la censura: "No funciona así"

El reconocido músico argentino Fito Páez generó controversia en México al expresar su firme postura en contra de la prohibición impuesta a los narcocorridos en algunas regiones del país. Durante recientes declaraciones, el rocanrolero enfatizó que el propio nombre del género ya es elocuente, reflejando una realidad específica.

Para el cantautor, intentar regular las palabras y prohibir esta expresión cultural es un error, ya que los narcocorridos, en su opinión, emergen directamente de experiencias de vida concretas. Páez argumentó que la responsabilidad de abordar y erradicar los problemas subyacentes que dan origen al narcotráfico recae directamente en los estados.

En este sentido, el artista considera que es una falacia atribuir la culpa de la violencia y el tráfico de drogas a los cantantes que simplemente narran estas realidades en sus canciones. Según su perspectiva, enfocar la atención en la censura de expresiones artísticas desvía la atención de las verdaderas causas y de quienes tienen el poder de generar un cambio.

El intérprete de éxitos como "Mariposa Tecknicolor" fue categórico al señalar que no se puede pretender mediar las palabras de los artistas cuando se abordan temas tan complejos. Para Páez, el narcocorrido es una manifestación cultural que merece ser entendida en su contexto, como un testimonio de ciertos ámbitos sociales. Su crítica se dirige a la idea de que la solución a la problemática del narcotráfico pasa por silenciar las voces que la retratan en el ámbito musical.

"Los estados son los tienes que regular que eso no suceda para que esos ámbitos desaparezcan y no haya más muertos y no haya más tráfico de drogas y no exista la cantidad de anomalías que se generan a través de estas estructuras, que ahora, la culpa la tienen los cantantes. No funciona así", finalizó.