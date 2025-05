Eugenio Derbez le responde a La Cotorrisa, tras “amenaza” de Susana Zabaleta

Hablar de La Cotorrisa es sinónimo de éxito, no por nada es el podcast más escuchado en nuestro país, no por nada han tenido a grandes invitados, entre ellos el más reciente fue Christian Nodal y Grupo Firme, sin embargo, Slobotsky y Ricardo Pérez no han podido lograr que Eugenio Derbez, otro grande de la comedia, acuda a uno de sus episodios.

Debido a lo anterior es que Susana Zabaleta, actual novia de Ricardo Pérez aprovechó su participación en La Cotorrisa para lanzar una “amenaza” en contra de Eugenio Derbez para que pronto acuda a uno de los episodios del podcast más escuchado en México, ante esto, es el propio creador de personajes como “El Lonje Moco” quien ya contestó.

Eugenio Derbez contesta a “amenaza” de Susana Zabaleta

A través de sus diferentes redes sociales, Eugenio Derbez no dejó pasar la “amenaza” que lanzó Susana Zabaleta y las palabras de reto por parte de Slobo y Ricardo Pérez, pues ambos comediantes aseguraron que a Derbez le daba “miedo” ir a su programa.

Ante esto, Derbez se grabó y aseguró que no es que tenga miedo de ir a La Cotorrisa y mucho menos es que le tema a Susana Zabaleta, simplemente es que el comediante, productor y actor no ha recibido una invitación formal para que vaya como invitado.

“Me estoy enterando que los de La Cotorrisa andan diciendo que tengo miedo. Nada más quiero aclarar que a mi nadie me ha invitado… nunca he recibido una invitación formal a La Cotorrisa, yo estoy trabajando, no estoy viendo podcast, quizá soy el único mexicano que no ha visto La Cotorrisa… cuando me inviten voy o les caigo un día de sorpresa y aclaramos a que se refieren con que tengo miedo, una de las dos”, dijo Eugenio Derbez

Pese a que no ha recibido una invitación formal, Eugenio aseguró que aunque tenga mucho trabajo y no se haya dado el tiempo de escuchar La Cotorrisa, un día podría hacer un espacio y caerles de sorpresa a Slobo y Ricardo Pérez para grabar con ellos.

¿Cuál fue la “amenaza” de Susana Zabaleta?

Durante su visita y participación en La Cotorrisa, Susana Zabaleta ayudó a su novio Ricardo Pérez y a su amigo Slobo a presionar para que Eugenio Derbez acudiera al podcast, por lo que le dijo al comediante que de no ir al programa debería tenerle miedo a ella.

“Eugenio, si no vienes a La Cotorrisa, tenme miedo a mi”, dijo Zabaleta

Debido a lo anterior es que Eugenio Derbez cortó este pequeño fragmento de la “amenaza” de Susana hacia él, en el video que el creador de “La Familia P.Luche” compartió en sus redes sociales. Cabe señalar que el mensaje de Susana es meramente una broma y está cargado de sarcasmo y humor, pues, tiene una gran relación con Derbez.