Chavana explota contra Lupita TikTok por mal informar sobre la muerte de su hija | VIDEO

Ernesto Chavana, conductor mexicano de televisión, se mostró con gran enojo porque anunció. la muerte de la bebé de Lupita TikTok en un reciente programa. Lamentablemente resultó un dicho falso, pues la familia lo desmintió inmediatamente con un posteo en las redes sociales.

Al respecto, fue el propio conductor quien aseguró que siempre estuvo al pendiente de la familia, incluso les brindó su ayuda; sin embargo, explicó que se enteró de la muerte cerebral días más tarde que la familia y por ello lo anunció en televisión, pero realmente se guardaron la información supuestamente para pegarle al hospital donde está internada la pequeña.

Esto fue lo que dijo:

"En el programa estuve hablando del estado de salud de Karely, la hija de Lupita tiktok, me aviso con tristeza que a la familia les avisaron con tiempo que la niña presentaba muerte cerebral. A mí la familia me dijo otra cosa. Estuve impulsando, apoyando. Cuando me entero de la noticia, tengo que decirlo en televisión, ellos lo sabían hace una semana y utilizaron el medio para pegarle al hospital, algo que no se debe hacer. Uno de buen corazón abre el espacio para una familia que parecía que lo ocupaba. Lo hice de buen corazón y a veces sale uno manchado cuando la intención era otra"