Belinda lanza “Mírame Feliz” y sorprende con un modelo igualito a Nodal en su VIDEO

Luego de especularse que el tema “X Perro” que lanzó este 8 de mayo Christian Nodal podría estar dedicado a su ex prometida Belinda, ahora es ella quien da de qué hablar, pues, no sólo lanzó su nuevo tema el cual canta junto a Xavi, el mismo día que su ex, sino que también la rubia da a entender que está dedicada al sonorense.

Y es que, Belinda regresó a la escena musical en 2024, con el lanzamiento de “Cactus”, un tema que esta dedicado cien por ciento a su relación con Nodal, la cual terminó muy mal. A poco más de un año de esto, todo parece indicar que esta nueva canción también va dedicada para el intérprete de “Adiós Amor”.

¿Belinda dedica nueva canción a Nodal?

Este miércoles 8 de mayo, Belinda lanzó el tema “Mírame feliz” el cual grabó junto al cantante de corridos tumbados Xavi, el video como cada producción que graba la también actriz tiene una gran trama, en donde los detalles han marcado la diferencia, pues, nada de lo que aparece ahí es una coincidencia.

Y es que, algo que llamó la atención es que nuevamente, Belinda decidió integrar en su video, un modelo que es muy parecido físicamente a su ex prometido, Christian Nodal, y otro de los elementos que hace creer que “Mírame Feliz” va dedicada al sonorense es que al final del video aparece un alacrán.

El alacrán un animal que no solo es originario del norte de nuestro país, sino que también, el sonorense tiene tatuado uno de estos en el pecho, por lo que ya son dos elementos que identifican a Nodal en el video de Belinda.

IG @nodal

¿Dedicada a otros exnovios?

Pese a que usuarios han señalado que el tema estaría dedicada a Nodal, otros creen que esta nueva canción de Belinda, también destinada a otros exnovios de la rubia, como lo serían Cris Angel y Giovanni Dos Santos, pues, hay elementos que también estarían dedicados a estos dos hombres.

El primero es que aparece un modelo moreno y deportista, el cual podría ser alusión al futbolista Giovanni Dos Santos, seguido de este es que otro modelo está haciendo algún tipo de acto de ilusionismo tratando de hacerla flotar, como lo hizo el ilusionista cuando eran novios.