Alexis Ayala le bajó la esposa a Sergio Mayer, ¿quién es la mujer que los enamoró? | VIDEO

Este jueves 8 de mayo, se estrenó el primer episodio de la docuserie “Solo Para Mujeres”, en donde sus protagonistas, Sergio Mayer y Alexis Ayala revelaron algunos de los secretos de este exitoso show que hizo enloquecer a millones de mujeres a finales de la década de los 90’s.

Sin embargo, antes de que Alexis Ayala y Sergio Mayer se convirtieran en socios de uno de los proyectos más exitosos de sus carreras, ambos famosos protagonizaron junto con una hermosa mujer, un triángulo amoroso que terminó con el matrimonio de uno de ellos. Sigue leyendo para conocer esta polémica historia de amor.

¿Alexis Ayala le bajó la esposa a Sergio Mayer?

Durante el primer capítulo de la docuserie “Solo Para Mujeres”, Sergio Mayer contó cómo fue su ingreso al mundo del espectáculo y cómo es que logró ser parte de Garibaldi, uno de los grupos más exitosos de nuestro país en la década de los 80’s. Ahí conoció a Luis Fernanda, quien también formó parte de esta agrupación.

Debido a la convivencia, Luis Fernanda y Sergio Mayer se enamoraron, sostuvieron un romance sólido que los llevó a vivir en unión libre y posteriormente dar el gran paso al altar, sin embargo, su matrimonio duró muy poquito tiempo.

“Fue una boda muy bonita, muy padre, lástima que duró tan poquito: 5-6 años juntos, 6-7 meses viviendo juntos y duramos un mes casados”, contó Mayer

Su matrimonio se vino abajo, debido a una tercera persona: Alexis Ayala. Y aunque Luisa Fernanda asegura que no le fue infiel a Mayer con Ayala, el galán de telenovelas fue el causante de muchas peleas en el matrimonio, pues, al ex Garibaldi no le gustaba saber que su esposa iba a un bar con Alexis para escuchar sus penas de amor.

“No está padre que te acabes de casar, que lleves mi apellido y que te vean en un restaurante con Alexis porque tú vas a escuchar su sufrimiento”, dijo Mayer.

Mayer se divorcia de Luis Fernanda y ella se enamora de Alexis Ayala

Tras las constantes peleas entre Sergio Mayer y Luis Fernanda, finalmente la pareja decide divorciarse, pues, en la docuserie, la ex Garibaldi asegura que no se sentía feliz en esa relación: “Hubo un momento en el que yo ya no estaba feliz y ¿por qué tienes que estar en un lugar en el que no estás feliz?”, dijo Luisa.

Tiempo después de su separación con Sergio Mayer, la amistad con Alexis Ayala se convirtió en un polémico romance, el cual duró algunos años y aunque se fueron a vivir juntos, nunca llegaron a casarse. Fue justamente en estos años en los que Luisa Fernanda estaba con Alexis Ayala que se dio una reunión de los exGaribaldis en donde todos acudieron acompañados de sus parejas, fue ahí donde Sergio Mayer y Alexis se conocieron y comenzaron los planes para crear “Solo Para mujeres”.

Dicho proyecto no solo les dio un éxito laboral durante varios años, sino que, ahora Sergio y Alexis tienen una gran amistad, por lo que dejaron atrás todo malentendido que pudo haber existido debido a una mujer de la que ambos se enamoraron.