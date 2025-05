Sale nueva víctima de Violeta Isfel, asegura que tras pedirle foto, regañó a fanática | VIDEO

Desde hace algunas semanas, Violeta Isfel se encuentra en tendencia en redes sociales, sin embargo, no se debe a nada bueno, ni tampoco a algún proyecto en el que se encuentre trabajando , sino que la actriz ha sido señalada de negar saludos y fotos a sus fanáticas, y peor aún, cobrar por ellos.

Fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien sacó a la luz, el “negocio” de la actriz de vender fotos y videos a sus fanáticos en donde les envía saludos de manera personalizada, pero para esto deben pagar 300 pesos, todo esto fue descubierto, cuando Isfel le negó un saludo a una maquillista que la atendió durante su visita al programa del periodista. Ante esto ya salió otra joven a revelar que la actriz hasta la regañó al pedirle una foto.

La joven salió en redes sociales a contar su mala experiencia a lado de Violeta Isfel, a quien seguido veía en una plaza comercial en la que ella trabajaba y a su vez asistía al gimnasio que había ahí, y es justamente en este espacio en donde se encontraba a la actriz.

Pese a que la veía muy seguido, la joven no se animaba a acercarse a Violeta ya que en una ocasión una amiga con la que trabaja le ofreció los productos que vende y ni siquiera le hizo caso, sin embargo, un día por la mañana cuando no había mucha gente en el gimnasio, la joven se acercó a Violeta y le pidió una foto, pero la reacción de la actriz dejó mucho que desear.

“Dije es ahora o nunca, pues, no había gente era temprano…super emocionada, no le dije ni buenos días, no se me ocurrió y solo le dije: ‘oye me regalas una foto’ y me dijo: ‘si buenos días, antes que nada, sí’, pero de mala gana, y hasta me sentí incomoda me dio pena y le dije: ‘perdón es que me emocioné’...me tomé la foto, le dije gracias, agarró, se volteó y no me contestó ni el gracias y ya me ignoró”, contó la joven en TikTok