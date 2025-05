X PERRO - Christian Nodal: LETRA y significado de la canción dedicada a los infieles | VIDEO

La estrella del regional mexicano, Christian Nodal, continúa su prolífico camino musical con el reciente estreno de un nuevo sencillo que promete resonar con harta enjundia dentro de su vasta legión de seguidores. La expectativa fue grande y ha dado donde menos lo esperaba su público: en un tema sobre la infidelidad.

Este nuevo material discográfico emerge tras un inicio de año particularmente activo para Nodal en cuanto a novedades musicales. En los meses precedentes de 2025, el cantautor originario de Caborca, Sonora, deleitó a su audiencia con la presentación de temas que exploraron diversas facetas de su propuesta artística.

"Amé", una balada de corte introspectivo, profundizó en las complejidades del amor trascendente, mientras que "El Amigo" suscitó un amplio debate interpretativo en torno a sus letras y posibles referencias personales, sobre todo por las recientes polémicas que ha enfrentado dentro de su matrimonio. Pero vale la pena ir de lleno a su nuevo tema.

La letra de esta canción de Christian Nodal expone un profundo arrepentimiento por parte del narrador debido a sus acciones pasadas en una relación amorosa. Él reconoce haber perdido a una persona valiosa por su incapacidad de controlar sus impulsos y por no haber apreciado lo que tenía.

El tema central de la canción es el remordimiento por la infidelidad y la consecuente pérdida de un amor genuino. El narrador admite su comportamiento "de perro" y su tendencia a buscar otras "caricias" solo para alimentar su ego. Ahora, enfrenta las dolorosas consecuencias de sus actos, sufriendo la ausencia del amor de su vida.

Ando pagando el precio

de no saber ponerme frenos

no valorar lo que era bueno



Para ella yo era todo

Lo único que me pedía

era no hacer llorar sus ojos



Y ahí va el tonto a romperle el corazón



Por perro, por andar buscando

lo que ya tenía ahora ya no lo tengo,

tan difícil que es encontrar un amor bonita

en estos tiempos, me quedé sin sus besos



Eso me pasa por perro

por coleccionista de otras caricias,

para agrandarme el ego anduve de don juan

por eso no me quiere ni ver la que quiero,

aquí ando sufriendo

Y ahí va el tonto a romperle el corazón



Por perro, por andar buscando

lo que ya tenía ahora ya no lo tengo,

tan difícil que es encontrar un amor bonita

en estos tiempos, me quedé sin sus besos



Eso me pasa por perro

por coleccionista de otras caricias,

para agrandarme el ego anduve de don juan

por eso no me quiere ni ver la que quiero,

aquí ando sufriendo