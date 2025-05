Pepe Aguilar aún ama a su hijo Emiliano y abre la puerta a una reconciliación gracias a Maribel Guardia

Pepe Aguilar, patriarca de la dinastía Aguilar fue cuestionado sobre la carrera musical de su hijo Emiliano, quien diferente a todos los demás cantantes de su familia, el joven decidió dedicarse al género rap y recientemente recibió la bendición de Maribel Guardia.

Fue en un evento en Los Ángeles, California en donde Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar y la cantante Maribel Guardia tuvieron un emotivo encuentro, en donde la también actriz bendijo la carrera del artista, quien se sabe está incursionando en el género rap sin el apoyo de su familia.

Ahora fue Pepe Aguilar quien fue cuestionado sobre el encuentro de Maribel Guardia y su hijo Emiliano Aguilar y agradecido por el gesto de su colega, también lamentó el duro momento que vivió la famosa al perder a su hijo Julián el pasado 9 de abril del 2003 y mencionó que no le gustaría experimentar ese dolor.

Pepe Aguilar quien actualmente enfrenta un duro distanciamiento entre él y su hijo Emiliano, fruto de su ex matrimonio con Carmen Treviño, aseguró que ama a su hijo y que le desea lo mejor ahora que experimenta un nuevo camino dentro del género rap, aunque mencionó no saber mucho del tema, reconoce que el joven es bueno en lo que hace.

"Yo a mi hijo Emiliano lo amo, lo adoro, ojalá que pronto volvamos a estar juntos, eso es todo, y cada quien tiene su vida y él tiene derecho de hacer su vida y me da gusto que le está yendo bien (…) No entiendo mucho el rap, pero sé que el wey es bueno, está chido; no entiendo el rollo, pero lo veo bien, que Dios lo bendiga y ¡que viva el rock and roll, digo perdón, el rap", añadió el cantante.