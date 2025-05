Novio de Lupita TikTok podría ir a la cárcel, estas son las razones

Este miércoles 7 de mayo, a través de un programa local de Monterrey, de confirmó que la pequeña Karely, hija de Lupita TikTok habría fallecido, sin embargo, la influencer a través de su página oficial de Facebook desmintió esta información, sin embargo, trasciende que la pequeña ya presenta muerte cerebral.

Además de la situación tan delicada de la salud de la bebé, Lupita TikTok podría enfrentar más problemas, pues, de confirmarse el fallecimiento de su hija, su pareja, Ricardo Medellín podría enfrentar cargos con la justicia y hasta ir a la cárcel.

A través de las redes sociales del influencer Israel Ramírez, mejor conocido como “El rey tocino” o “Holy Milk House”, éste platicó con la abogada Marcela Torres, quien explicó la situación legal de Medellín, pareja de Lupita TikTok.

Durante la conversación, la abogada dice que las autoridades deben determinar si es que Lupita TikTok tiene algún tipo de discapacidad real, ya que de ser esto cierto, toda la responsabilidad legal recae sobre Ricardo Medellín, padre de la pequeña Karely.

Y es que, señalan que la polémica influencer pudo haber sido explotada laboralmente por su pareja Ricardo Medellín y otro hombre que dice ser su manager, pues, días después de dar a luz y con la herida de una cesárea en recuperación la hicieron trabajar, esto aunado con que Medellín podría enfrentar cargos por abuso sexual.

“Si por violación, ese delito has de cuneta que dice del tipo penal cuando una persona no puede comprender los actos que esta cometiendo, o sea si no puede comprender los actos no hay consentimiento” dijo Marcela Torres