Muere a los 79 años Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes del accidente de Los Andes

Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes del trágico accidente aéreo de 1972 en la cordillera de los Andes, falleció este jueves en Montevideo a los 79 años. Nacido el 12 de febrero de 1946 en Montevideo, Fernández Strauch era ingeniero agrónomo de profesión.

En octubre de 1972, con 26 años, abordó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya junto a sus primos Eduardo y Adolfo "Fito" Strauch, y otros miembros del equipo de rugby Old Christians Club, con destino a Santiago de Chile. El avión se estrelló en el Valle de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes, dando inicio a una de las historias de supervivencia más impactantes del siglo XX.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su amigo y autor del libro "La sociedad de la nieve", Pablo Vierci, quien recordó a Fernández Strauch como alguien que "estaba enfermo desde hace mucho". Por su parte, el director español Juan Antonio Bayona, quien llevó la historia al cine en 2023, expresó en redes sociales su pena, compartiendo una de las últimas fotografías que se tomó junto a Fernández.

Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante, escribió el director.