La Castañeda vivirá su última noche de locura en el Auditorio Nacional

El 7 de junio, la banda mexicana de rock formada en 1989, tendrá su despedida en el Coloso de Reforma, en un evento que será todo un viaje por el camino de la agrupación.

“Este Auditorio Nacional es donde queda plasmado el trabajo de 36 años. Es una noche que también nos queremos brindar a nosotros mismos. Tocar temas que nos agradan, que no siempre están en la lista de los festivales o de los conciertos, entonces es una fecha en donde partimos a otra etapa, donde queremos experimentar nuestros proyectos personales y reencontrarnos a nosotros mismos”, comentó Oswaldo de León , miembro de la agrupación.

De la misma manera, Salvador Moreno, vocalista de La Castañeda, habló sobre la importancia de esta presentación.

Omar de León, integrante de la agrupación, declaró que el proceso de selección de canciones ha sido complicado, pero que se va moldeando poco a poco.

Salvador agregó que el orden de las canciones no tendrá un acomodo específico, sino que será algo un tanto más abstracto. “No hay un hilo conductor, no hay una secuencia lineal, sino que está estructurado como sucede en un sueño, pasas de una visión, de un momento, de una emoción a otra, que podría ser complementaria o incluso contraria”.

Por otro lado, Omar, compartió lo que representa este próximo show para la banda, adelantando también una sorpresa para sus fans.

Sobre la lírica de esta nueva canción, el vocalista explicó que tiene que ver precisamente con la disolución de la banda. “La letra alude, en algún aspecto, a este concepto de la impermanencia, al hecho de que los ciclos de la vida son para una espiral evolutiva, son un factor de crecimiento, de transición, de trascendencia. Tiene que ver con esta necesidad, con este criterio y con este enfrentamiento al apego, al hecho de que las cosas, por más que las atesoremos, se van”.

La Castañeda siempre se ha caracterizado por trabajar con el tema de la locura creativa, en donde de hecho recordaron una especial presentación de uno de sus primeros álbumes.

“Nuestro segundo disco, El Globo Negro, que precisamente parte de estos conceptos, la primera vez que lo tocamos, fue dentro del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y lo tocamos para los internos, entonces, después de la presentación se acerca uno de los internos que estaban ahí escuchándonos y me dice ‘oye maestro, ¿sabes para qué son estas murallas, estas paredes que están aquí alrededor?’, ‘pues dime’. Y dice así como en secreto, ‘es que creen que son para que no nos salgamos, pero en realidad son para que no se metan los de afuera’”.