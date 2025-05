Karely Ruiz estalla contra quienes la acusan de "aprovecharse" de Lupita TikTok

El caso de Lupita TikTok ha generado una fuerte controversia tanto por las incógnitas que existen sobre el delicado estado de salud de su pequeña bebé, Karely, como por la investigación que realizan las autoridades al respecto. En el escándalo se ha visto involucrada Karely Ruiz debido a la cercanía que tuvo con la influencer y por lo que fue acusada de "aprovecharse" de ella para obtener fama. La modelo no dudó en defenderse y puntualizó en el apoyo que le ha mostrado a la creadora de contenido en el momento de crisis que enfrenta.

Karely Yamileth, hija de Lupita TikTok, fue hospitalizada a finales de abril por complicaciones de salud y desde entones han surgido diversos reportes en los que informan su estado como “grave”. La influencer ha agradecido las muestras de apoyo de otras figuras del espectáculo y el entretenimiento como el cantante Dani Flow y la modelo Karely Ruiz, quien, pese a las muestras de cariño y que ha exigido un alto a los comentarios negativos contra Lupita, ella también se convirtió en blanco de críticas a las que no dudó hacer frente.

A través de una transmisión en vivo, Karely Ruiz exigió detener los ataques en contra en los que la acusan de "aprovecharse" de Lupita TikTok para obtener popularidad. La modelo indicó que mantiene contacto con el mánager de la influencer para poder visitarla en el hospital donde está su bebé y mostrarle su apoyo, algo que hizo desde que la menor fue hospitalizada al ofrecerle ayuda económica a Lupita para que pueda hacer frente a la crisis y dejó claro que sino lo sigue haciendo es porque ella también tiene responsabilidades con su pequeña hija, Madison.

“Yo no me aprovecho de nadie, jamás me he querido aprovechar de Lupita, la de los seguidores soy yo (…) Siempre he estado al pendiente de ella, le dije que si le mandaba dinero y me dijo que no necesitaban. O sea, yo he estado ahí, nada más que no lo subo, no tengo que andar subiendo las conversaciones que tengo con su gente para que digan”, dijo molesta Karely Ruiz.