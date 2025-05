Gala Montes habla sobre la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo: “Me rompió el corazón”

Todo parece que está lejos de terminar la polémica por el pleito que sostiene Gala Montes con su mamá desde hace más de un año y en el que la actriz la señaló de aprovecharse de las ganancias por su trabajo, algo a lo que Crista Montes decidió responder aceptando un entrevista con Adrián Marcelo a cambio de una fuerte suma de dinero. Esto pondría fin a toda posibilidad de una reconciliación madre e hija, quien habló por primera vez del polémico encuentro y se sinceró admitiendo que "le rompió el corazón".

Tan sólo unos días antes de su participación en "La Casa de los Famosos México", Gala Montes se vio envuelta en una fuerte controversia por el mediático conflicto con su mamá en el que la señaló de aprovecharse de las ganancias que obtuvo durante sus años de trabajo. Pese a ello, Crista Montes le mostró su apoyo en el reality show ante los constantes ataques del influencer Adrián Marcelo contra quien presentó una denuncia por violencia de género tras los comentarios que hizo en los que cuestionaba los cuidados que tuvo con su hija durante su infancia.

La actriz de "El señor de los cielos" no evitó ser cuestionada sobre lo ocurrido con su mamá, quien recibió fuertes críticas tras aceptar la entrevista con Adrián Marcelo pese a la actitud que tuvo con su hija en el ya mencionado programa. Gala Montes admitió haber experimentado una fuerte decepción ya que se trata de su mamá y estaría "tergiversando" la historia de lo ocurrido entre ellas.

“¿Tú qué crees? Mucho dolor, mucha tristeza (…) Yo lo escuché y dije: ‘No, no creo que se dé un balazo en el pie’ y de repente pues que sí. Yo estaba en ese entonces en Europa, me fui de viaje y me habló Ana María Alvarado y me dijo ‘qué opinas de que ya se van a ver para este tema’ y pues qué te digo, me rompió el corazón, pero ya lo ha hecho muchas veces y lo hace constantemente (…) No puedo entender que tu mamá haga algo así, pero pues bueno, es su decisión y tendrá sus consecuencias y yo sigo con mi vida y mi trabajo”, dijo Gala Montes en entrevista con Yordi Rosado.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Crista Montes dijo no estar arrepentida de la entrevista con Adrian Marcelo destacando la oportunidad que le dio para contar su versión del conflicto. Al ser cuestionada sobre el destino de la fuerte suma que recibió, la madre de la actriz indicó que por el momento no ha gastado todo y buscará invertirlo.

“No lo he gastado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado, he recibido muchas afirmaciones de ‘seguramente ya no tiene dinero’, no, sí tengo dinero todavía (…) ¿Valió la pena? Sí, claro que sí, porque el objetivo era contar mi versión, mi parte, independientemente de lo que haya dicho la gente, el chiste era contar mi parte”, dijo.