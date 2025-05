Ella fue Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños y a quien habría engañado con Florinda Meza

A unos días del estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo" sobre la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños han surgido detalles que marcaron la trayectoria del comediante, como su divorcio con Graciela Fernández y la supuesta infidelidad con Florinda Meza. Y es que estos sucesos ensombrecieron la exitosa carrera del también productor y la del proyecto "El Chavo del 8", donde habría surgido el romance con la actriz que dio vida a Doña Florinda en la ficción.

El próximo 5 de junio se sumará al catálogo de Max la bioserie de "Chespirito", como se conocía a Bolaños, de la que fue compartido el primer avance en redes sociales. Una de las grandes sorpresas para los fans es que el tráiler destaparía el supuesto romance entre Gómez Bolaños y Florinda Meza mientras él aún estaba casado, algo que durante décadas se mantuvo como un secreto a voces ante la negativa de los famosos que, aseguraban, su relación comenzó tras el divorcio del comediante.

La pareja se casó en 1968 y fruto de su matrimonio tuvieron seis hijos: Roberto, Paulina, Graciela, Teresa, Marcela y Cecilia. Sin embargo, en medio del éxito del que gozaba el productor por “El Chavo del 8” surgieron conflictos entre ellos por la constante ausencia del comediante que logró desgastar su relación y las supuestas infidelidades entre las que destacaría con Florinda Meza.

¿Liam Payne deja desamparado a su hijo? No hizo testamento y su fortuna está bajo resguardo de su exnovia

Al respecto, Roberto Gómez Fernández, primogénito del comediante, habló en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre la separación de sus padres tras más de 20 años de matrimonio. Además, indicó que su madre tomó “muy mal” la relación que comenzó Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza, aunque puntualizó en que su sentimiento habría sido el mismo aún cuando ocurriera con otra persona.

“Empezó a no estar en casa y a mi madre le empieza a pegar eso por obvias razones, ya no está tan presente (…) Madre luchó en ese sentido, de entender que había un camión que estaba logrando gracias a todo lo que estaba haciendo, ¿cómo hacer para que no descuidara la casa? (…) hubo algunos regresos de mi padre a la casa, pero después se volvía a ir, creo que hubo intentos de regresar, pero cada quien tomó su camino”, añadió.