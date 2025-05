El K-Drama de Netflix sobre venganza y acción que te dejará en suspenso con sus 8 capítulos

Netflix cuenta con decenas de dramas coreanos en su plataforma, pues se han convertido en uno de los contenidos más vistos por los usuarios. De hecho, cada vez son más los K-Dramas que el servicio de streaming agrega a su catálogo, ya que se caracterizan por ser producciones novedosas.

"My Name" es uno de esos K-Dramas que cuentan una historia diferente a las comunes, ya que el tema principal es la venganza. Protagonizado por la actriz Han So Hee, quien ha trabajado en dramas para Netflix, Disney Plus y otras productoras, se trata de una producción llena de acción.

Lanzado en el 2021, este drama coreano original de Netflix se ha convertido en uno de los preferidos por los usuarios, ya que aborda temas controversiales y delicados como: el tráfico de drogas, el crimen organizado y las peleas clandestinas en Corea del Sur.

"My Name" es un thriller de acción y suspenso disponible en Netflix desde octubre de 2021. (Créditos: Netflix)

¿Dónde ver el K-Drama "My Name"?

El K-Drama de acción y suspenso "My Name", el cual ha sido comparado con "El Juego del Calamar" en términos de popularidad y ha recibido una calificación de 8.2 en IMDb, se encuentra únicamente disponible en Netflix, donde se puede ver con la opción de subtítulos o doblaje al español.

Por otro lado, cuenta con un total de 8 episodios y una sola temporada, por lo que es un contenido fácil de digerir para quienes disfrutan de las historias de venganza y acción, ya que mantiene al espectador en constante tensión.

El K-Drama ha sido elogiado por su ritmo intenso y escenas de acción. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el drama coreano "My Name" de Netflix?

La trama del drama coreano "My Name" sigue a Yoon Ji-woo, una joven que busca vengar el asesinato de su padre, Dong-hoon , un traficante de drogas. Tras el crimen, se une a la organización criminal llamada "Dongcheon", la cual es dirigida por Choi Mu-jin, quien le ofrece apoyo y la ayuda a infiltrarse en la policía como agente encubierta.

Bajo el alias de Oh Hye-jin, Ji-woo se incorpora a la unidad de narcóticos de la estación de policía de Inchang, donde forma equipo con el detective Jeon Pil-do. Sin embargo, tendrá que entrenar para poder formar parte de la organización criminal, además deberá soportar golpes y maltratos, pero al final podrá conseguir su objetivo de vengar a su padre.

¿Qué más debo saber sobre el K-Drama "My Name" de Netflix?

Título: My Name

Género: Drama, Acción

Episodios: 8

Cadena: Netflix

Periodo de emisión: 15-Octubre-2021

Director: Kim Jin Min

Guionista: Kim Ba Da